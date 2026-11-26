Un peluix pot passar anys al catàleg sense fer soroll… fins que una història el posa al centre d’internet. Ikea manté la fitxa oficial del seu orangutan de peluix, amb mides i cures, a la pàgina del peluix DJUNGELSKOG d’Ikea Espanya, on es descriuen detalls pensats per a l’abraçada i l’ús infantil.
Al febrer, aquest producte ha començat a desaparèixer de les prestatgeries en diverses ciutats. No per una campanya de rebaixes ni per un canvi de temporada, sinó per un fenomen viral que barreja emoció, xarxes socials i una escena que ha fet la volta al món.
La dada clau s’entén quan es coneix l’origen de l’efecte: un macac nadó anomenat Punch, del zoològic d’Ichikawa (Japó), s’ha fet viral per aparèixer aferrat a un peluix com si fos la seva mare. Aquest peluix és el DJUNGELSKOG, l’orangutan d’Ikea. La història, difosa per mitjans internacionals i amplificada a les xarxes, ha provocat un pic de demanda que ja es nota en la disponibilitat a botiga, segons han recollit informacions de consum com la publicada per Libertad Digital i altres capçaleres.
Què és l’efecte Punch i per què ha impactat en les vendes
L’escena que va detonar el fenomen és molt simple: un primat jove que busca consol en un objecte tou quan no el troba en el seu entorn. En aquest cas, Punch hauria estat rebutjat per la seva mare i per part del grup, i els cuidadors li van facilitar un peluix com a suport per reduir l’estrès. La imatge de l’animal abraçant-lo es va fer massiva i va acabar associant el producte a una idea concreta: refugi i calma.
Aquest tipus de viralitat té un patró que es repeteix en el consum: un producte quotidià adquireix una narrativa emocional i, de cop, el comprador deixa de comparar-lo amb altres de semblants. Ja no es compra només un peluix; es compra el peluix del mico viral. Quan això passa, l’estoc es mou en qüestió de dies perquè la demanda es concentra i perquè entra un segon perfil de comprador: qui el compra per tendència, regal o col·leccionisme.
Per què aquest peluix encaixa amb una història així
L’orangutan DJUNGELSKOG està dissenyat per ser gran, abraçable i tou. A la seva fitxa, Ikea destaca que es pot portar penjat del maluc o de l’esquena, imitant l’agarre dels simis, i que està recomanat per a infants a partir de 18 mesos. Aquest tipus de disseny reforça la lectura emocional de la història: no és un peluix qualsevol de prestatgeria, sinó un que convida a subjectar-lo i a aferrar-s’hi.
El factor que dispara la compra: disponibilitat limitada per botiga
Quan un article es fa viral, l’usuari deixa de comprar quan pugui i comença a comprar quan n’hi hagi. Aquí l’estoc es converteix en el missatge. I en el cas del DJUNGELSKOG, l’efecte s’està veient en botigues concretes, amb unitats que entren i surten segons reposició.
On s’està esgotant i quines botigues encara mantenen estoc
Segons la informació publicada per Libertad Digital a partir de dades de disponibilitat, el peluix hauria arribat a figurar com a esgotat en diverses ubicacions a Espanya, mentre que en d’altres encara es mantenien unitats. Aquesta situació acostuma a canviar ràpid, però serveix com a termòmetre de tendència: si s’esgota en places diferents i en pocs dies, no és un pic local, sinó un comportament generalitzat.
Mapa ràpid de disponibilitat assenyalat al febrer
|Situació
|Botigues esmentades
|Què implica
|Esgotat
|Valladolid, Gran Via L’Hospitalet, Diagonal (Barcelona)
|Demanda alta i reposició necessària
|Amb existències
|Glòries (Barcelona), Ensanche de Vallecas, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes (Madrid)
|Estoc actiu, però sensible a compres concentrades
Aquest repartiment també explica per què es veuen compres de viatge: persones que aprofiten desplaçaments o demanen a familiars que el busquin en una altra botiga. És el mateix comportament que apareix quan un producte es converteix en trending i el consumidor prioritza aconseguir-lo per sobre de comparar alternatives.
Què està comprant la gent en realitat: producte, història i efecte revenda
Quan un article s’esgota per viralitat, apareixen dos fenòmens paral·lels. El primer és l’arrossegament cap a altres versions: mides mini, variants o fins i tot peluixos similars de la mateixa família. Ikea, de fet, comercialitza versions més petites de l’orangutan DJUNGELSKOG, cosa que pot amortir part de la demanda quan el model gran no està disponible.
El segon fenomen és la revenda. Quan l’estoc es percep com a escàs, alguns compradors intenten avançar-se per revendre’l en marketplaces. No és un comportament exclusiu de tecnologia o moda: passa amb qualsevol producte que combini tres factors alhora: preu accessible, alt desig social i disponibilitat irregular.
El detall que convé mirar abans de llançar-se a comprar
En aquest tipus de compres impulsives, l’error típic és pagar de més o comprar sense comprovar el bàsic. Per evitar-ho, convé revisar tres punts:
- Preu oficial: comprovar el preu actual a la web d’Ikea del producte i el seu número d’article.
- Disponibilitat real: verificar estoc per botiga i canal (recollida, enviament o compra a botiga), perquè canvia d’un dia a l’altre.
- Ús previst: si és per a un infant petit, revisar recomanacions d’edat i cures (rentat, assecat i manteniment) indicats pel fabricant.
Per què aquest fenomen diu més del consumidor que del peluix
L’efecte Punch funciona com un mirall d’una tendència més gran: el consum guiat per història. A la pràctica, molta gent compra per participar d’un relat compartit, de la mateixa manera que es segueix un repte viral o es visita un lloc “de TikTok”. Aquí, l’objecte és un peluix; demà pot ser un got, una jaqueta o un estri de cuina.
En el cas d’Ikea, el resultat és visible: un producte de catàleg es converteix en notícia, entra en conversa pública i es comença a moure com un llançament. La diferència és que no hi ha cap campanya planificada: la campanya l’ha fet internet.
Com comprar-lo sense caure en l’impuls del moment
- Si el vols de debò: consulta estoc amb antelació i tria la botiga amb més marge de reposició.
- Si és per tendència: espera uns dies; quan baixi el soroll, acostuma a estabilitzar-se la disponibilitat.
- Si és per a regal: valora l’alternativa mini o models equivalents si l’objectiu és orangutan abraçable més que el model exacte.
La història de Punch ha convertit el DJUNGELSKOG en alguna cosa més que un peluix: en un símbol viral amb efecte directe sobre l’estoc. I aquesta és la part important per al consumidor: quan una compra es torna emocional i massiva, la millor decisió no és córrer més, sinó comprovar millor.