TV3 tenia un caramel·let a les seves mans, aquest dimecres, amb el debat electoral més català d’aquestes eleccions. Els teleespectadors estaven encuriosits per conèixer les propostes de cada partit i això s’ha vist reflectit en una audiència molt bona que els ha fet líders. Els candidats a les eleccions generals els han ajudat a obtenir un boníssim 22,5% de quota de pantalla si sumem els resultats de TV3 (19,3%) i del 3CatInfo (2,2%).
Des de la cadena presumeixen d’haver congregat una mitjana de 281.000 persones i una audiència acumulada total de 856.000, una fita que els fa doblar el segon programa més vist de la nit. També aprova amb nota l’anàlisi posterior que van emetre, amb un 14,9% de share molt positiu. Molt aplaudida ha estat la feina d’Ariadna Oltra, una moderadora que va estar encertada i que ha rebut un feedback positiu a les xarxes socials. Que els hagi demanat que diguessin alguna virtut dels seus rivals ha sorprès, però també ha fet gràcia: “He vist el bon to que han gastat quan han arribat”.
I com acostuma a passar en aquestes ocasions, X (l’antic Twitter) s’ha omplert de fragments de la batalla entre els candidats amb un munt de mems protagonitzats, sobretot, per les reaccions desfermades i la performance de Xavier García Albiol. Que li hagi demanat a Gabriel Rufián que callat perquè és “molt pesat” ha generat un munt d’icones de riures.
"Per què no calles d’una vegada, tio? Ets molt pesat." #Debat3Cat https://t.co/nlMn8vENPT— Àlex (@alexsnclmnt) November 25, 2026
El debat ha interessat, això queda clar, i també molta gent ha volgut informar-se a través de la plataforma 3Cat. Ens informen que, aquí, l’enfrontament polític ha estat l’emissió en directe més vista del dia amb més de 30.000 dispositius únics. Resulta especialment cridaner que aquesta xifra representi un 82% més que el darrer debat de les eleccions generals, el juliol de 2023.
Quina audiència ha fet la competència mentre TV3 emetia el debat?
I a les altres cadenes, què estaven emetent mentrestant? Els teleespectadors que tenen clar el seu vot o als qui no els interessa gens la política han deixat de banda la batussa dialèctica del debat i han sintonitzat altres cadenes. La segona opció més vista ha estat TVE, una altra vegada, amb una entrega de La Revuelta que ha atret l’atenció del 8,3% de l’audiència. Sembla que les confessions d’Eva&Luis han agradat força, si ens fixem en la dada.
Antena 3 i Telecinco s’han repartit la resta del pastís. El programa de les formigues es col·loca la medalla de bronze amb el 4,8% de share que els han fet obtenir les actrius Marta Hazas i Elena Furiase. I, en quart lloc, l’entrega de Gran Hermano VIP que es queda amb un 4,1% més.
Pocs dies abans de les eleccions del 29-N, la gran majoria dels catalans opten per acabar de decidir el seu vot a través d’un dels molts debats electorals que s’han emès a televisió aquestes darreres setmanes.