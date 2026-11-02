TV3 ha tornat a demostrar els seus bons resultats durant el mes d’octubre. La cadena pública catalana ha estat líder d’audiència amb el 14% de quota de pantalla, gairebé un punt per sobre de la segona opció, que torna a ser La 1. Una força que també es fa evident a la plataforma 3Cat, que ha aconseguit el millor registre de la seva història amb més de 27,2 milions de reproduccions.
Els bons resultats s’expliquen, en bona part, per l’empenta dels informatius, que han tingut un paper destacat en la cobertura de l’accident ferroviari a Toledo i dels aiguats que van afectar diversos punts de Catalunya durant el primer cap de setmana del mes. També han contribuït a aquestes xifres les estrenes de ficció, amb Gènesi i In vitro com a grans protagonistes. No podem oblidar la bona acollida que ha tingut el retorn d’un clàssic com Crackòvia o el superèxit aconseguit per La travessa VIP, que ha aconseguit convertir-se en l’estrena d’entreteniment més exitosa de tota la trajectòria de la plataforma.
Els informatius, un dels grans èxits de TV3
Com dèiem, l’actualitat ha tingut un pes important en les audiències d’aquest octubre. L’ecosistema de 3CatInfo a la televisió ha arribat als 4,5 milions d’espectadors, 557.000 més que durant el mateix període de l’any passat. Totes les edicions del Telenotícies han millorat els seus registres, de fet, amb especial protagonisme del TN migdia, que assoleix un espectacular 30,2% de quota de pantalla.
Un dels moments més destacats va arribar el diumenge 4 d’octubre, en plena cobertura dels aiguats. Aquell dia, ens diuen que el TN migdia va signar la seva millor audiència de tot l’any. En conjunt, prop de 2,8 milions de persones van seguir l’actualitat a través de TV3 i 3CatInfo durant aquell cap de setmana. També va ser una jornada especialment bona per al canal 3CatInfo. El dilluns 5 d’octubre va assolir un 3,7% de quota de pantalla, la millor dada diària des del retorn de Carles Puigdemont l’agost del 2024.
Bones notícies també per a El matí de Catalunya Ràdio. El magazín matinal de Ricard Ustrell tanca un mes espectacular amb un 23% més d’oients respecte a l’audiència del setembre i un 8% més que l’any passat. En total, una molt bona xifra d’1.200.000 reproduccions en directe i a la carta que els fa estar ben orgullosos.
Gènesi i In vitro, les grans apostes de ficció
La ficció catalana ha estat un altre dels grans reclams del mes. Gènesi ha tancat la temporada amb unes xifres molt destacades, especialment amb l’emissió del seu últim capítol que va escalar fins al 21,9% de quota de pantalla i una mitjana de 605.000 espectadors.
En total, fins a 1,2 milions de catalans han connectat amb algun dels sis episodis de la sèrie, que ha acabat la seva emissió amb una quota mitjana del 20,7%. A 3Cat, la producció centrada en la revolució gastronòmica de Ferran Adrià també ha triomfat. Frega els dos milions de reproduccions i encadena el segon mes consecutiu al capdavant del rànquing de continguts més vistos per capítol a la carta.
I si parlem de ficcions, també podem destacar In vitro, que ha acumulat 680.000 espectadors a TV3. El primer episodi va aconseguir un 18,7% de quota de pantalla, mentre que a la plataforma ja ha superat les 330.000 reproduccions que la situa entre els continguts amb més seguiment per capítol.
La travessa VIP signa la millor estrena d’entreteniment de 3Cat
Un altre dels grans èxits de la plataforma ha estat La travessa VIP. La tercera temporada del programa que presenta Laura Escanes ha tancat amb més d’1,8 milions de reproduccions, una xifra brutal que la converteix en la millor estrena d’entreteniment de tota la història de 3Cat.
Però l’èxit no es limita a aquesta última edició, si es tenen en compte les quatre temporades disponibles. El concurs d’aventures pot presumir, de fet, d’haver superat els 7,8 milions de reproduccions des de l’estrena de la primera entrega.
Amb aquests resultats, TV3 tanca l’octubre mantenint el lideratge televisiu i 3Cat confirma el seu creixement digital amb un rècord històric de consum.