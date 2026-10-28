La travessa VIP era una bona idea sobre el paper i, a l’hora de la veritat, s’ha demostrat que efectivament era un caramel·let. 3Cat acaba de confirmar que l’edició amb famosos s’ha convertit en la millor estrena d’entreteniment de l’històric de la plataforma digital. En només un mes, el concurs que presenta Laura Escanes ha acumulat 1,7 milions de reproduccions que és una xifra espectacular. La bona notícia? Que els ha servit per complir un dels seus objectius, apropar-se al públic jove: “Més de la meitat del públic són menors de 45 anys i un 61% són dones“, ens expliquen des de la cadena.
Dels vuit capítols de la temporada i els dos extres, amb el retrobament i les imatges inèdites, el més vist és el primer amb més de 325.000 teleespectadors. Amb pics de consum que han superat les 100.000 reproduccions en un sol dia, el programa s’ha posicionat com el contingut més vist del dia a la plataforma 3Cat en diversos moments, tot incloent-hi caps de setmana sencers.
La travessa VIP obté un 40% més de reproduccions que la primera temporada
Amb un 40% més de reproduccions que la primera temporada, aquesta nova edició assoleix el seu màxim d’audiència que havia aconseguit en la primera edició. Actualment és el contingut més reproduït en el que portem de mes a la plataforma, exceptuant el Com si fos ahir que continua encapçalant el rànquing.
En total, les quatre edicions de La travessa acumulen a 3Cat més de 7,7 milions de reproduccions des del 2023. A les xarxes, el format d’èxit supera els 16,5 milions de reproduccions i les 330.000 interaccions. La peça més vista a l’Instagram oficial és la que anuncia l’inici de la gravació de la quarta temporada, que acumula més d’un milió de reproduccions, mentre la cançó de The Tyets i Miki Núñez n’és la segona i frega aquesta xifra. A Youtube, els continguts del programa s’apropen a les 933.000 reproduccions i constaten la connexió amb l’audiència en totes les finestres.
Amb tot, un producte que agrada i que demostra que incorporar els famosos a aquesta experiència ha estat sinònim d’èxit.