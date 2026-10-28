La travessa VIP era una buena idea en teoría y, en la práctica, se ha demostrado que efectivamente era un caramelo. 3Cat acaba de confirmar que la edición con famosos se ha convertido en el mejor estreno de entretenimiento del historial de la plataforma digital. En solo un mes, el concurso que presenta Laura Escanes ha acumulado 1,7 millones de reproducciones, lo cual es una cifra espectacular. ¿La buena noticia? Que les ha servido para cumplir uno de sus objetivos, acercarse al público joven: «Más de la mitad del público son menores de 45 años y un 61% son mujeres«, nos explican desde la cadena.

De los ocho capítulos de la temporada y los dos extras, con el reencuentro y las imágenes inéditas, el más visto es el primero con más de 325.000 telespectadores. Con picos de consumo que han superado las 100.000 reproducciones en un solo día, el programa se ha posicionado como el contenido más visto del día en la plataforma 3Cat en varios momentos, incluyendo fines de semana enteros.

La travessa VIP obtiene un 40% más de reproducciones que la primera temporada

Con un 40% más de reproducciones que la primera temporada, esta nueva edición alcanza su máximo de audiencia que había logrado en la primera edición. Actualmente es el contenido más reproducido en lo que llevamos de mes en la plataforma, exceptuando el Com si fos ahir que sigue liderando el ranking.

En total, las cuatro ediciones de La travessa acumulan en 3Cat más de 7,7 millones de reproducciones desde 2023. En las redes, el formato de éxito supera los 16,5 millones de reproducciones y las 330.000 interacciones. La pieza más vista en el Instagram oficial es la que anuncia el inicio de la grabación de la cuarta temporada, que acumula más de un millón de reproducciones, mientras que la canción de The Tyets y Miki Núñez es la segunda y roza esta cifra. En Youtube, los contenidos del programa se acercan a las 933.000 reproducciones y constatan la conexión con la audiencia en todas las ventanas.

Buenos resultados de La travessa VIP en la plataforma digital | 3Cat

Con todo, un producto que gusta y que demuestra que incorporar a los famosos a esta experiencia ha sido sinónimo de éxito.