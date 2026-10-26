3Cat y HBO han comenzado el rodaje de una nueva serie que ha generado malestar en una de las protagonistas del documental de Carles Porta, Abandonados, el cual se estrenó en Disney hace solo unos meses. En este, tres hermanos intentan descubrir qué pasó con sus padres y por qué los abandonaron en 1984 con solo 2, 4 y 6 años en la estación de Francia de Barcelona. En cuatro mini episodios muy bien hechos, se abren en canal y lamentan no saber qué hacían allí y cómo es que nadie los reclamó nunca. Los adoptaron dos pedagogos barceloneses que les han dado una muy buena vida, pero necesitan saber qué ocurrió. Elvira, una de las hermanas, ha alzado la voz porque la cadena pública y la plataforma han decidido preparar una ficción inspirada en su caso.

Nos referimos a Orfes, la nueva serie con Iria del Río, Enric Auquer o Carlos Cuevas como protagonistas. En la nota de prensa, reconocen que la serie toma como punto de partida «una premisa inspirada en hechos reales», esta de los tres niños abandonados en una estación de tren. Además, ficcionarán la parte anterior en una línea temporal antigua para tener la versión de los padres en una manera de hacer series totalmente legal, esta de inspirada en hechos reales que se han hecho públicos. La chica, afectada, ha compartido un comunicado en su perfil de Instagram en el cual pide que la cadena o la plataforma la contacten: «En 1984, mis dos hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia de Barcelona. Aún buscamos a nuestros padres. Participé en Abandonados para continuar investigando, para encontrar testigos y respuestas y no protagonismo. Para abrir nuevas vías y acercarnos a la verdad sobre nuestros padres. Ahora pido a 3Cat y HBO que nos escuchen. Muchas preguntas continúan sin respuesta. Están preparando una ficción inspirada en una serie como la nuestra. Nadie del proyecto nos ha contactado. Sin saber cómo será, tememos que confunda testimonios y dificulte la investigación abierta«.

La cuestión es que, tal como nos confirman fuentes de la productora, sí que se la ha contactado en varias ocasiones. Elvira era plenamente consciente de que hace tres años que se está preparando esta serie, no se ha enterado ahora, y se le ha ofrecido la posibilidad de colaborar en ella de la manera que quisiera. El último objetivo de la productora era hacerle daño, evidentemente, simplemente aprovechar una historia tan dura para darle la vuelta e, incluso, volver a colocarla en el centro de la actualidad para ayudarles. Ella se ha negado a trabajar con ellos y, les ha respondido las comunicaciones, hasta el punto de que habría pedido que no se hiciera la serie. Desde la productora se muestran totalmente abiertos a recibirla, sentarse juntos y colaborar juntos en la serie.

Elvira, una de las niñas abandonadas, agradece el apoyo

Rápidamente, muchos usuarios han querido mostrar su apoyo a Elvira y han comprado su versión de los hechos, cuando decía que no la habían contactado. Ella está moviendo cielo y tierra para pedir que compartan su publicación para que su voz llegue más lejos y ha agradecido todo el apoyo. Muchos creen que no es necesario ficcionar una historia así, sobre todo cuando aún no se ha resuelto: «Compartimos, el documental es una maravilla y con vuestro comportamiento ejemplar. No paréis, sois muy grandes, adelante«.

«Ojalá logréis detenerlo», «No todo vale para ganar dinero, todo mi apoyo«, «Una vergüenza, Elvira», «Me imagino, por lo que dices, se deben haber inspirado en vuestra historia pero ficcionándola añadiendo situaciones… pero vaya, debían habéroslo comunicado, como mínimo», «Ánimos, todo mi apoyo» y «¡No os rindáis! Mucha fuerza y mucho éxito en vuestra búsqueda de los padres y de vuestra privacidad» son algunos ejemplos que llenan la publicación.