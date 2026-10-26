3Cat i HBO han començat el rodatge d’una nova sèrie que ha generat malestar en una de les protagonistes del documental de Carles Porta, Abandonados, el que va estrenar-se a Disney fa només uns mesos. En aquest, tres germans intenten descobrir què va passar amb els seus pares i per què els van abandonar el 1984 amb només 2, 4 i 6 anys a l’estació de França de Barcelona. En quatre miniepisodis molt ben fets, s’obren en canal i lamenten no saber què feien allà i com és que ningú no els va reclamar mai. Els van adoptar dos pedagogs barcelonins que els han donat una molt bona vida, però necessiten saber què va passar. Elvira, una de les germanes, ha posat el crit al cel perquè la cadena pública i la plataforma han decidit preparar una ficció inspirada en el seu cas.
Ens referim a Orfes, la nova sèrie amb Iria del Río, Enric Auquer o Carlos Cuevas de protagonistes. A la nota de premsa, reconeixen que la sèrie agafa com a punt de partida “una premissa inspirada en fets reals”, aquesta dels tres infants abandonats en una estació de tren. A més a més, ficcionaran la part anterior en una línia temporal antiga per tenir la versió dels pares en una manera de fer sèries totalment legal, aquesta d’inspirada en fets reals que s’han fet públics. La noia, afectada, ha compartit un comunicat al seu perfil d’Instagram en el qual demana que la cadena o la plataforma la contactin: “El 1984, els meus dos germans i jo vam ser abandonats a l’estació de França de Barcelona. Encara busquem els nostres pares. Vaig participar a Abandonados per continuar investigant, per trobar testimonis i respostes i no protagonisme. Per obrir noves vies i acostar-nos a la veritat sobre els nostres pares. Ara demano a 3Cat i HBO que ens escoltin. Moltes preguntes continuen sense resposta. Estan preparant una ficció inspirada en una sèrie com la nostra. Ningú del projecte ens ha contactat. Sense saber com serà, temem que confongui testimonis i dificulti la investigació oberta“”.
La cosa és que, tal com ens confirmen fonts de la productora, sí que se l’ha contactat en diverses ocasions. L’Elvira era plenament conscient que fa tres anys que s’està preparant aquesta sèrie, no se n’ha assabentat ara, i se li ha ofert la possibilitat de col·laborar-hi de la manera que volgués. L’últim objectiu de la productora era fer-li mal, evidentment, simplement aprofitar una història tan dura per donar-li la volta i, fins i tot, tornar a col·locar-la al centre de l’actualitat per ajudar-los. Ella s’ha negat a treballar amb ells i, els ha respost les comunicacions, fins al punt que hauria demanat que no es fes la sèrie. Des de la productora es mostren totalment oberts a rebre-la, seure junts i col·laborar junts en la sèrie.
Elvira, una de les nenes abandonades, agraeix el suport
Ràpidament, molts usuaris han volgut mostrar el seu suport a l’Elvira i han comprat la seva versió dels fets, quan deia que no l’havien contactat. Ella està movent cel i terra per demanar que comparteixin la seva publicació perquè la seva veu arribi més lluny i ha agraït tot el suport. Molts creuen que no cal ficcionar una història així, sobretot quan encara no s’ha resolt: “Compartim, el documental és una meravella i amb el vostre comportament exemplar. No pareu, sou molt grans, endavant“.
“Tant de bo aconseguiu aturar-ho”, “No val tot per guanyar diners, tot el meu suport“, “Una vergonya, Elvira”, “M’imagino, pel que dius, es deuen haver inspirat en la vostra història però ficcionant-la afegint situacions… però vaja, havien d’haver-vos-ho comunicat, com a mínim”, “Ànims, tot el meu suport” i “No defalliu! Molta força i molt èxit en la vostra recerca dels pares i de la vostra privacitat” són alguns exemples que omplen la publicació.