Més català a Netflix i HBO: TV3 obre la seva hemeroteca de doblatges i subtítols

La consellera de Cultura del Govern de la Generalitat, Natàlia Garriga, i la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, han presentat aquest dijous al matí un acord que permetrà incorporar milers de títols doblats i subtitulats en català per TV3 a les plataformes audiovisuals. La CCMA posarà a disposició de la conselleria de Cultura els milers de doblatges i subtítols que tenen en arxiu i el Departament analitzarà el catàleg de cada plataforma i els traslladarà els materials perquè els publiquin. Fruit de l’acord, HBO Max incorporarà els pròxims mesos més d’un centenar de pel·lícules en català i Netflix, que ja compta amb 127 títols en català, incorporarà una trentena de títols que coincideixin amb el seu catàleg.

Les pel·lícules a HBO Max

Segons ha explicat, fins ara HBO Max comptava amb una desena de produccions en català i, fruit dels contactes del Govern, ja ha incorporat 43 treballs. Així, ja es poden veure films en català de gran abast com ‘El gran Gatsby’; ‘Gravity’; ‘Geotempesta’; ‘Sully’; ‘L’esquadró suïcida’ (2016);‘Batman Begins’; ‘El cavaller fosc’, ‘Godzilla’; ‘Ressaca a Las Vegas’; ‘Ressaca 2: Ara a Tailàndia’; ‘Ressaca 3; La llegenda de Tarzan’; ‘V de Vendetta’; ‘Sexe a Nova York: la pel·lícula’; ‘El curiós cas de Benjamin Button’; ‘Gran Torino’ o ‘Interstellar’.

Els films, a Netflix

Pel que fa a Netflix, des de l’acord el març de 2022, ja ha doblat i subtitulat 127 títols propis al català. Amb l’acord amb la CCMA esperen que en les properes setmanes puguin oferir una trentena més de títols en català.

Cultura també treballa perquè puguin comptar amb la feina feta per la CCMA plataformes com Amazon Prime Vídeo, Movistar Plus+, Filmin i Disney+. Segons han indicat, Prime Vídeo ja dobla pel·lícules i sèries en català com és el cas de ‘Jack Ryan’, ‘The Boys’ o ‘El senyor dels anells: els anells de poder’. Movistar Plus+ subtitula bona part del seu catàleg i Filmin que dobla sèries en català. Està previst que totes les plataformes incloguin títols en català “properament”.

Els doblatges que s’incorporaran a les plataformes són aquells que ha fet TV3 al llarg de la seva història i que ja s’han vist per antena. La Generalitat també treballa perquè les plataformes tradueixin les interfícies en català i els puguin facilitar dades del consum de la llengua catalana.