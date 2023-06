Un històric d’ERC ironitza sobre la “Catalunya sencera” després del fracàs del 28-M

La patacada electoral d’ERC del passat 28 de maig ha obert una crisi al partit i no han trigat a sortir les primeres veus discrepants amb la direcció nacional i l’estratègia política dels últims anys. Un dels més contundents ha estat l’exalcalde de les Borges Blanques, Miquel Àngel Estradé, que ha qüestionat l’aposta dels republicans d’eixamplar la base a l’àrea metropolitana i interpel·lar a la “Catalunya sencera” a costa de descuidar els seus feus tradicionals a l’interior.

“Obtenir un regidor més a Santa Coloma de Gramenet a canvi de perdre’n dotzenes a Balaguer, La Ràpita, Barcelona, Solsona, Tàrrega, Montblanc o Lleida i un grapat d’alcaldies, es un resultat ben galdós”, ha ironitzat Estradé. “Però podem estar contents perquè nosaltres treballem per la Catalunya sencera”. ERC ha perdut 300.000 vots i 300 regidors respecte a les municipals del 2019, amb una menció especial a Barcelona, on han tret 90.000 vots menys, però també s’han enfonsat a altres grans ciutats com Lleida, on perdran l’alcaldia, i a moltes ciutats mitjanes com Balaguer.

Obtenir un regidor més a Santa Coloma de Gramenet a canvi de perdre'n dotzenes a Balaguer, La Ràpita, Barcelona, Solsona, Tàrrega, Montblanc o Lleida i un grapat d'alcaldies, es un resultat ben galdós. Però podem estar contents perquè nosaltres treballem per la Catalunya sencera. — Miquel Àngel Estradé (@mangelestrade) May 31, 2023

Crítiques a l’estratègia d’ERC per al 23-J

Estradé també ha estat crític amb l’estratègia d’ERC a Madrid i ha lamentat que les eleccions del 23-J es concebin com una lluita contra el feixisme. “La missió de l’independentisme català d’esquerra no ha de ser salvar Espanya de la dreta extrema i l’extrema dreta –tampoc no cal que desitgi que governi– sinó explicar als catalans encara no independentistes que aquest corrent polític és consubstancial a l’ADN ideològic espanyol”.

El sí avala l’exalcalde de les Borges Blanques és un replegament de l’independentisme per pactar a tots els ajuntaments i ens supramunicipals després del 28-M. “A la meva circumscripció, Lleida, els pactes per governar la Diputació i els consells Comarcals tinc clar quins haurien de ser: entre ERC i Junts a tot arreu. El resultat seria l’independentisme hegemònic amb àmplies majories aclaparadores i l’espanyolisme 0 poder supramunicipal”, va dir Estradé a començament de setmana.