ERC reclama pactes independentistes arreu per no “regalar” poder al PSC

ERC està disposada a buscar el cos a cos amb el PSC per disputar-li el vot progressista de cara a les eleccions estatals del pròxim 23 de juliol. El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha tornat a demanar pactes independentistes arreu de Catalunya per no “regalar” poder als socialistes catalans. “És innecessari regalar-li al PSC la Diputació de Barcelona perquè no guanyem res”, ha etzibat Junqueras en una entrevista a RTVE, que ha assegurat que Junts es va “equivocar” pactant amb el PSC el 2019.

Enmig de les negociacions per bastir un front comú independentista i sobiranista al Congrés dels Diputats, Junqueras ha rebaixat el to de les crítiques contra Junts i ha centrat els seus atacs contra el PSC. Tot i considera que la llista unitària que proposa Junts és una maniobra per “desgastar” el president de la Generalitat, Junqueras ha defensat que l’independentisme ha de pactar a tots els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions com a primer pas per poder restablir confiances i buscar consensos per al 23-J.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, acompanyat de Pere Aragonès, Marta Vilalta, Ernest Maragall i altres dirigents del partit, la nit electoral del 28-M / ACN

Junqueras avala un acord amb Trias a Barcelona

En aquesta línia, Junqueras ha defensat que ERC ha de facilitar que Xavier Trias pugui governar a Barcelona malgrat la creixent pressió interna per explorar un pacte amb Jaume Collboni i Ada Colau. “PSC i BComú van pactar amb l’extrema dreta per impedir que Maragall fos alcalde”, ha recordat el líder d’ERC, que ha justificat els acords de pressupostos amb el govern d’Ada Colau per la “responsabilitat” de dotar Barcelona d’uns comptes expansius.

El líder d’ERC ha alertat que, en contra del que ven el Pedro Sánchez, els vots socialistes podrien servir per investir un govern del PP si després del 23-J el PSOE no aconsegueix una majoria clara, ja que podrien preferir facilitar la presidència d’Alberto Núñez Feijóo abans que permetre l’entrada de Vox al govern espanyol. “ERC mai ha pactat amb el PP”, ha insistit. “No tothom ho pot dir”. Junqueras ha afirmat que les eleccions estatals son una “oportunitat” per defensar Catalunya. “No només cal frenar l’amenaça de PP i Vox, sinó també les amenaces que es deriven de l’amenaça de la gestió del PSOE”.