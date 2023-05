ERC vol un acord de programa per al 23-J i que Junts mantingui la presidència del Parlament

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha fixat aquest dimecres les condicions per al front democràtic que ha proposat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de cara a les pròximes eleccions del 23 de juliol. Entre aquestes condicions, hi ha la d’impulsar una presidenta del Parlament de Junts per Catalunya, prioritzar la investidura d’alcaldes independentistes i una actitud de “respecte” al Govern i al seu president, a més de reforçar l’executiu republicà. També inclou diversos punts programàtics, com ara la defensa del català, la defensa del dret a l’autodeterminació de Catalunya, reforçar les institucions, la defensa de les llibertats individuals i col·lectives i la defensa dels exiliats i la fi de la repressió. Aquestes línies arriben després d’una trobada entre Oriol Junqueras, el president del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, el president del grup al Parlament, Josep Maria Jové, i la portaveu d’ERC al Parlament, Marta Vilalta. Això arriba abans de l’inici de les trobades d’Aragonès amb Junts, la CUP i els comuns per explorar, com a president, els suports a la seva proposta de fronts comuns.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, en un acte de campanya de les eleccions municipals del 28-M / ERC

Es fa seva la proposta d’Aragonès

Junqueras ha fet seva la reivindicació de Pere Aragonès, però ha evitat valorar la proposta de Junts per Catalunya d’una llista unitària per al pròxim 23 de juliol. Tot i això, els republicans no comparteixen propostes que “formin part del passat i que tenen un objectiu tàctic”, però no ha arribat a especificar a què es referia. Junqueras també ha fet una crida a votar a l’independentisme per evitar que el PSOE “pugui investir un altre cop un president del PP” i ha recordat l’última investidura de Mariano Rajoy, en la qual els barons socialistes espanyols es van revoltar contra Sánchez i es van abstenir per fer president al líder del Partit Popular.

Junqueras considera que “és una hora greu” davant de l’augment de PP i Vox a les eleccions autonòmiques i municipals d’arreu de l’Estat. “És una hora greu en la qual podem fer guanyar el país davant les amenaces que deriven d’aquesta Espanya reaccionària que sovint encarna el PP i Vox i que a vegades encarna el PSC”, ha dit textualment el president del partit republicà. Així mateix, ha situat les eleccions en un duel entre el republicanisme català i la dreta de l’Estat espanyol per tal de mobilitzar el vot independentista, fet que no s’ha produït en aquestes eleccions municipals, en les quals ERC ha perdut més de 300.000 vots.

Aposta per un debat constructiu

Per això, Junqueras insta també dur a terme un “debat constructiu”, en el qual “totes les posicions es puguin manifestar”.” La pluralitat és un gran valor. Hi ha d’haver un debat serè i respectuós”, ha dit Junqueras a la sala de premsa del Parlament. Junqueras, alhora, ha assegurat que no tenen “gens d’interès, ni cap voluntat” de fer alcalde algú que no tingui els “principis republicans, independentistes i democràtics”. Així mateix, el líder d’ERC treu pit de no haver pactat mai amb el PP ni amb l’extrema dreta. “Si algú té una llarga tradició contra el feixisme i l’extrema dreta som nosaltres”, ha dit.