El Front Republicà que va liderar Fachín el 2019 sospesa presentar-se el 23-J

Va ser una història gairebé d’èxit, però no es va consumar. Va obtenir més de 113.008 vots i només l’alta participació els va deixar a les portes d’obtenir representació al Congrés de Diputats en les eleccions estatals del 29 d’abril del 2019. Unes eleccions dures que van forjar una formació batejada com a Front Republicà que a Barcelona encapçalava l’activista, periodista i exdiputat de Podem, Albano-Dante Fachín, amb els activistes Mabel Rodríguez i Guillem Fuster. Una candidatura que tenia el reconeixement de formacions com Poble Lliure –que forma part de la CUP–, Alternativa i el Partit Pirata i amb noms que aportaven víctimes directes de la repressió del referèndum d’independència del Primer d’Octubre del 2017, com ara el del músic Roger Español, que hi va perdre un ull per la violència policial.

Davant el resultat de les municipals, poc generós amb les tres forces independentistes parlamentàries, i amb la conclusió que molts independentistes es van quedar a casa, els impulsors d’aquella iniciativa sospesen tornar-se a presentar davant la convocatòria sobtada d’eleccions al Congrés per al 23 de juliol. “És una oportunitat, però com a fórmula de confrontació, no per investir ningú ni per evitar la investidura d’algú altre, només es pot anar al Congrés a reclamar el Primer d’Octubre, a fer que ens facin fora per parlar-hi en català i a no aprovar pressupostos espanyols”, sentencien fonts del nucli impulsor de la iniciativa consultades per El Món. Ara bé, subratllen que repetir la fórmula del Front s’ha de fer de manera contundent i amb aquest programa, “ras i curt”. D’aquí que hagin començat les primeres converses informals i reflexions. Fins i tot, n’hi ha que han anat un pas més enllà i ja han programat un crowdfunding per finançar una campanya al marge de les organitzacions tradicionals.

Unes eleccions al Congrés que veuen com “una oportunitat”

“Aquella vegada ens vam quedar a les portes, tot per una alta participació que ara també es preveu, però la situació actual és diferent”, comenten. “Ara s’ha vist que no hi havia cap estratègia independentista a Madrid per part dels altres partits, una estratègia que per a nosaltres implica posar Espanya en problemes, no pas solucionar-los-els”, indiquen les mateixes fonts. “Ara seria un bon moment, ni ERC, ni Junts, ni la CUP són creïbles i tendeixen a entrar en el marc mental espanyol, ara diuen que necessiten els vots independentistes per espantar el llop de l’extrema dreta espanyola, una justificació més per investir un president del PSOE”, opinen altres veus que també van participar de l’aventura d’ara fa quatre anys.

“De tota manera, cal ser curosos, hi ha molta gent independentista –molt activa i molt polititzada– que es va quedar a casa aquest diumenge i ha perdut la por a l’abstenció, i potser ara li han trobat el gust!”, raonen altres exmembres del Front Republicà. “Ho veuria com a una molt bona opció tot i que segurament, recuperar la confiança en la política dels possibles votants, ara ja és molt complicat”, admeten altres membres en conversa amb El Món. “La veritat és que tal com està l’ambient, molaria de nou el Front!”, al·leguen dos exmembres de la llista. “El que és evident és que l’actual situació fomenta una iniciativa com la del 2019”, conclouen.

Entrevista a Josep Costa i Albano-Dante Fachín 8/3/2023 / Mireia Comas

Un xat que comença a bullir

Amb aquesta idea, activistes que van participar en l’articulació del Front Republicà han mogut fitxa i han començat a debatre i temptejar la situació per buscar aliats o gent que analitzi la conveniència d’articular una opció electoral d’aquesta mena el 23-J. La idea de fons és que l’independentisme al Congrés només ha de servir per “torpedinar i trolejar”, “fer palès que ni deixen enraonar en català” i que “hi ha una minoria nacional catalana sotmesa per la força al poder de l’Estat”. En definitiva, el programa electoral que ara per ara es plantegen és prou breu: “Parlar al Congrés només en català, fins a ser expulsats de la tribuna per la força, no investir cap president espanyol i no aprovar cap pressupost espanyol”.

El debat ha començat i és “intens i encès”, però ja s’albiren fórmules per donar forma i logística a una virtual plataforma electoral basada en el Front Republicà del 2019. En aquest sentit, s’està estudiant el cost de la campanya i un sistema de finançament popular a través del crowdfunding o micromecenatge i la recerca de noms que vulguin “posar cara” al projecte. “No tenim gaire temps, no podem eternitzar aquest debat”, recorden les mateixes fonts, que remarquen que ERC ja ha posat sobre la taula la possibilitat de fer un front independentista. “La diferència seria clara, ERC, Junts i CUP volen el front per salvar Espanya de l’extrema dreta, nosaltres per marxar d’Espanya”, abonen.