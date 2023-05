Aragonès aplana el camí del “front unitari” tot i el veto dels comuns a Junts

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha volgut aplanar el camí per al front unitari abans de la ronda de contactes que tindrà amb Junts, CUP i comuns aquest dimecres. Durant la sessió de control al Govern al Parlament, el president s’ha mostrat cordial amb tots els grups, malgrat alguns retrets que han etzibat la CUP o Junts. Tot i això, el president ha volgut evitar les picabaralles i ha intentat calmar les relacions entre partits, mentre que Junts i cupaires també s’han mostrat en una línia de cordialitat. Qui s’ha mostrat, en canvi, més crític són els comuns, i és que els de Jéssica Albiach han dit al president que “amb Junts no van ni a la cantonada”. Es tracta d’una línia vermella, doncs, que podrien troncar els plans del president.

Cordialitat d’Aragonès cap a Junts i CUP

Junts per Catalunya ha allargat la mà a ERC per “reagrupar l’untat de l’independentisme”. “És el missatge que el diumenge van fer els seus electors”, ha dit el president de Junts al Parlament, Albert Batet, qui ha lamentat que per adonar-se d’això hagin hagut de passar pel cessament de Puigneró o la sortida de l’executiu. “Nosaltres ja vam proposar un front a Madrid i una estratègia unitària. Celebrem la rectificació”, ha assegurat Batet, qui creu que és moment de dir “prou a Pegasus, a la repressió i al menysteniment de tots els governs espanyols”. Aragonès, amb una veu pausada i tranquil·la, ha evitat els retrets cap a Junts, amb qui ha aplanat el camí per a la reunió amb Turull d’aquesta tarda.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, parlant amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès / ACN

La CUP ha instat a “corregir” les polítiques del Govern de la Generalitat i ha coincidit en el fet que aquestes eleccions municipals “no han anat bé” per a l’independentisme. De fet, Aragonès, enviant un missatge a la cupaire Reguant, ha evitat els retrets entre partits. Reguant considera que la proposta del president és una “proposta a darrera hora” fruit dels mals resultats electorals dels republicans. En aquesta línia, l’anticapitalista ha demanat retornar “als grans consensos de país” com la regulació dels lloguers, la immersió lingüística i l’embat contra l’Estat espanyol. “Segui, escolti…”, ha demanat Reguant davant d’un president que ha allargat la mà en tot moment.

La línia vermella dels comuns

Els comuns per la seva banda, ha criticat el president Aragonès per la seva gestió davant del Govern de la Generalitat, posant d’exemple el caos de les oposicions d’estabilització, les polèmiques entre els sindicats d’educació i el conseller Cambray, així com l’aposta del president per una presidència independentista. “Per defensar Catalunya no anirem amb aquells que voten en contra de regular els lloguers al Congrés. Amb Junts no anirem ni a la cantonada”, ha dit literalment Albiach, qui creu que s’ha de reeditar la fórmula d’aquesta legislatura.

Davant d’això, Aragonès ha recordat a Albiach que “el principal enemic d’aquest país és la dreta i l’extrema dreta”. “La defensa de Catalunya, la de l’escola, la de la sanitat, la llengua, l’economia, la prosperitat… Necessita la màxima unitat d’aquest país”, ha assegurat el president a Albiach demanant que sumi a la seva proposta del front unitari.

El PSC critica Aragonès per “donar per perdut el partit”

El líder de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el president Aragonès de “donar per perdut el partit” abans de jugar-lo. Amb això, ha criticat la gestió del Govern, mentre que Aragonès també ha allargat la mà als socialistes allargant la mà recordant els pactes dels pressupostos o els consensos sobre el català. Tot i això, el president considera que els socialistes “no són garantia” per al 23 de juliol tenint en compte que “en l’última investidura d’un líder del PP van investir el seu president”.

Al PP: “No passaran!”

A més, el Partit Popular ha preguntat al president Aragonès si convocaria eleccions davant de la pèrdua de 300.000 vots del seu partit a les passades eleccions municipals d’aquest diumenge. Tot i això, no només ha negat aquesta convocatòria, sinó que ha marcat una línia vermella al Partit Popular perquè “retalla drets bàsics” de cara a les pròximes eleccions espanyoles del 23 de juliol. “No passaran”, ha dit el president, una expressió que usualment s’utilitza contra el feixisme.