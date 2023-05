Com et pots salvar d’una mesa electoral del 23-J per marxar de vacances

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions espanyoles el pròxim 23 de juliol per sorpresa de tothom. Com és habitual, ara comença el procés electoral, amb l’inici de la dissolució del Congrés dels Diputats i el Senat, així com el repartiment de les meses electorals entre la ciutadania amb dret a vot de l’Estat espanyol. Concretament, el sorteig es produeix entre el 23 i 27 de juny. Però, què passa si algú que li ha tocat estar en una mesa electoral havia de marxar de vacances i ser fora el 23 de juliol?

El president espanyol, Pedro Sánchez, en un acte de campanya / ACN

Demostrar que tens bitllets o reserves ja pagades

Segons Joan Botella, catedràtic de ciències polítiques a la UAB i membre de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, “si les vacances ja estan pagades en el moment que es fa el sorteig, del 23 al 27 de juny, estarà exempt de formar part de la mesa electoral”. És el que ha assegurat en una entrevista a Ràdio Estel, on també ha explicat que s’haurà d’enviar una fotocòpia del bitllet o la reserva de l’hotel per demanar l’exempció.

Els terminis per presentar les al·legacions

El procediment és simple. Un cop acabat el sorteig el 27 de juny, hi ha tres dies per fer arribar la notificació la qual explica que el ciutadà en concret és membre de la mesa electoral. Després, hi ha fins a set dies per recórrer davant la Junta Electoral amb qualsevol causa justificada i documentada que impedeixi formar part d’una mesa electoral. Entre aquestes causes hi pot haver el fet de tenir pagats bitllets d’avió o altres transports o reserves d’allotjament, ja que permet al·legar que la presència en la mesa electoral provocaria un perjudici econòmic i personal a l’afectat. Si es recorre, la resposta s’hauria de rebre al cap de cinc dies. No obstant això, segons Botella, “estan arribant peticions per no ser a les meses electorals de gent que diu que estarà de vacances el 23 de juliol”.

Estar cridat com a membre de la mesa electoral i no anar-hi està castigat per llei. Per això, Botella recomana que qui no hi pugui anar per motius sobrevinguts hauria d’explicar les raons un parell de dies abans, les quals seran considerades i ateses.