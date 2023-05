L’ANC exigeix un front únicament independentista per al 23-J

L’Assemblea Nacional Catalana ha defensat aquest dimarts que “l’únic front necessari ha de ser d’independentistes” i “per culminar la independència”. Arran de la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per fer un “front democràtic” unitari de les forces sobiranistes i independentistes per a les eleccions espanyoles del 23-J, l’ANC ha fet una piulada per afirmar que “l’única estratègia efectiva a Madrid és la confrontació”. “El mandat popular no és salvar Espanya”, ha replicat l’entitat presidida per Dolors Feliu, tot afegint: “Independència o eleccions”.

Dolors Feliu, presidenta de l’ANC, defensa el debat dins de l’entitat independentista / Mireia Comas

Proposta similar de Junts

De fet, és una via similar a la que proposa Junts per Catalunya, partit que va allargar la mà a ERC i CUP per una candidatura unitària independentista per a les pròximes eleccions espanyoles. Així ho va explicitar el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una roda de premsa aquest dilluns on va demanar una reflexió a tots els partits independentistes. De fet, Turull va subratllar que al Congrés s’havia vist “quina estratègia no havia funcionat”, fent referència a la d’Esquerra Republicana, qui ha apostat els últims anys per la negociació i la taula de diàleg per entendre’s amb el govern espanyol del PSOE i Podemos.

La CUP ho debat

Qui no ho té clar, en canvi, és la CUP. El diputat anticapitalista al Parlament, Xavier Pellicer, veu “difícil” una possible candidatura unitària i considera la reacció d’Aragonès fruit dels resultats electorals del passat diumenge en els quals els republicans van sofrir una patacada. Tot i la posició oficialista de la CUP, Poble Lliure ha fet públic un comunicat en el qual destaca la necessitat de fer un front unitari i acusa la direcció dels cupaires d’immobilisme. Tot i això, tots els partits tenen l’objectiu d’evitar un govern de PP i Vox per “defensar els drets civils i polítics de Catalunya”.