El PSC i els comuns acusen Aragonès de “sortir a perdre” el 23-J

La portaveu del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha criticat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, auguri un govern de PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol: “Quin error més greu que avui Aragonès s’hagi donat per derrotat”.

Ho ha dit en un missatge a Twitter, després que Aragonès hagi plantejat aquest dimarts en una compareixença des de la Generalitat que el sobiranisme i l’independentisme constitueixin un “front democràtic” davant una hipotètica victòria de la dreta i l’extrema dreta. Romero ha assegurat que ERC “continua sense projecte per a Catalunya”, i ho ha contraposat a la situació dels socialistes, que asseguren que sortiran a guanyar les eleccions per a fer possible un govern progressista i impedir un govern PP-Vox.

El portaveu d’En Comú Podem, David Cid / ACN

Els comuns consideren que és un “retorn al passat”

El portaveu en el Parlament dels comuns, David Cid, ha lamentat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, auguri un govern de PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol: “Surt a perdre les eleccions generals a Catalunya, nosaltres a guanyar-les”.

Ho ha dit en un missatge a Twitter, després que Aragonès hagi plantejat aquest dimarts en una compareixença des de la Generalitat en el qual el sobiranisme i l’independentisme constitueixin un “front democràtic” davant una hipotètica victòria de la dreta i l’extrema dreta. Fonts dels comuns han assegurat aquest dimarts que la proposta d’Aragonès és “una fugida cap al passat, bàsicament tornant a la llista unitària”.

“Ni rumb, ni model”

Les mateixes fonts veuen un error “anar de bracet amb qui ha posat tots els bastons a les rodes a cadascuna de les mitjanes socials que s’han proposat, com la reforma laboral” i han lamentat que Junts s’hagi dedicat, en les seves paraules, a fer oposició al seu projecte polític.

“Si teníem un Govern que feia aigües, que la proposta sigui tornar a tenir un Govern amb Junts, és un retorn al passat i una mostra clara que no hi ha ni rumb ni model de país”, han afegit. Han subratllat que, amb els números que tenen, “no és descartable” que puguin guanyar les eleccions generals del pròxim 23 de juliol.