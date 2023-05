Divisió a la CUP pel front unitari sobiranista del 23-J

Divisió a la CUP pel front unitari sobiranista. Una de les famílies dels anticapitalistes, Poble Lliure, ha llançat un comunicat demanant apostar per la via unitària per a les pròximes eleccions espanyoles del 23 de juliol i carregant contra la direcció cupaire per “immobilisme”. Mentrestant, el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, es mostra escèptic d’aquesta opció i veu “difícil” aquesta estratègia per als comicis vinents, tot i que no hi tanca la porta.

Assistents a l’assemblea nacional de Poble Lliure a les Cotxeres de Sants el 2018

La CUP ho veu “difícil”, però no tanca la porta

Pellicer així ho ha explicitat aquest dimarts a la tarda en una roda de premsa des del Parlament. Responent a la proposta del president Aragonès d’un front comú des de Catalunya per combatre un govern PP-Vox, el cupaire considera que és un plantejament “a cop de papereta, fruit d’uns mals resultats electorals i encarada exclusivament a unes noves eleccions”. “El que ara toca és fer un procés estratègic i profund de debat i reflexió, allunyat de focus electorals i el màxim participat”, ha assegurat en roda de premsa des del Parlament.

Pellicer ha especificat que aquest procés serviria “per a poder veure el que s’ha fet malament, revertir la situació de falsa normalització amb l’Estat, reprendre el procés independentista i millorar les condicions de vida de la gent”. Ha apuntat que a la CUP el preocupa que, després dels resultats de les eleccions municipals, “a ERC i a Junts només els interessi parlar d’independència quan les urnes no s’omplen de vots independentistes”, i ha reiterat la necessitat de parlar d’independència en profunditat.

Poble Lliure demana passar a l’acció

Per la seva banda, Poble Lliure demana una unió “popular, republicana i antifeixista àmplia i plural” per tal de mobilitzar el votant independentista i poder ser “un mur de contenció” de l’extrema dreta a Catalunya. L’organització també carrega contra la direcció de la CUP i l’acusa d’estar “estancada” en un marc “immobilista”. “Ha d’ampliar enormement les fronteres i les perspectives del projecte”, afirmen, i critiquen “la incapacitat” dels dirigents per traçar una estratègia per recollir el “descontentament” de l’independentisme.

Poble Lliure alerta que “l’onada conservadora i espanyolista avança” i veuen la situació “preocupant”. També lamenten la desmobilització del vot “demòcrata i independentista” i creuen que és provocada en gran part per “l’estratègia de destensionament del conflicte i de legitimació del PSC com a actor central. També assenyalen “la manca de praxi independentista de fet” tant d’ERC com Junts.