Pluja d’estrelles a Catalunya Ràdio per celebrar-ne el 40è aniversari

Els nostàlgics del programa Pasta gansa podran tornar a sentir Miquel Calçada –és a dir, Mikimoto per a diverses generacions de joves dels anys 80 i 90– a l’antena de Catalunya Ràdio, juntament amb moltes altres veus històriques estel·lars de la casa, que hi tornaran per un dia per celebrar-ne el 40è aniversari. Hi seran Jordi Basté, Josep Cuní, Antoni Bassas, Manel Fuentes, Mònica Terribas i Toni Clapés, entre d’altres, a més de Calçada. És una de les perles de mesos de celebracions que comencen tant a Catalunya Ràdio com a TV3.

Miquel Calçada, ‘Mikimoto’, el 1983, a Catalunya Ràdio / CCMA

Els principals eixos del programa previst s’han presentat aquest dimarts, en una compareixença de premsa dels principals responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals just el dia que fa 40 anys que es va aprovar la llei de creació de la CCMA, aleshores Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. L’actual presidenta de la CCMA, Rosa Romà, la vicepresidenta Àngels Ponsa –que ha encapçalat la comissió que ha preparat els actes de celebració– i els directors de TV3, Sigfrid Gras, i el de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, han explicat el que està previst, tot i que no ho han desvelat tot.

De fet, han explicat poca cosa del que farà TV3 perquè en els primers mesos volen donar tot el protagonisme al “germà gran”, la ràdio, que va començar a emetre abans que la televisió –el 20 de juny del 1983– i que ha estat moltes vegades la generadora de formats que després han fet el salt a TV3: l’exemple més recent i indiscutible és del de Crims. “La ràdio és la que va néixer primer i per aquells estudis ha passat tot el talent comunicatiu del país”, ha reivindicat Borda. El dia de programació especial que reunirà totes les estrelles històriques, el 20 de juny, serà la prova del paper de planter que ha fet Catalunya Ràdio, d’on han sortit –o per on han passat– noms que ara triomfen en altres mitjans, com Jordi Basté i Toni Clapés a RAC 1.

Els programes del dia 20 recuperaran els formats, sintonies i equips del seu moment i es faran al popular estudi 1 de la casa, la peixera a la vista en una cantonada de la Diagonal, i a més a més s’hi afegirà un espai a l’exterior, de manera que els oients i vianants podran gaudir-ne de ben a prop.

‘Ruta 40’, una ‘road movie’ amb protagonistes d’aquestes quatre dècades

A més d’aquesta jornada de programació especial, el 18 de juny es fa una cursa oberta a tothom que hi vulgui participar, que farà un recorregut d’uns sis quilòmetres, entre TV3 i Catalunya Ràdio, i el dia 21 s’emet a TV3 el documental Ruta 40. Es tracta d’una road movie per explicar la història dels 40 anys de l’emissora. Els conductors –literalment, perquè recorren Catalunya amb una furgoneta– són Elisenda Carod i en Peyu, dues veus actuals de la ràdio nacional de Catalunya que parlaran amb professionals que hi han passat i amb d’altres que encara hi són: de Juliana Canet a Josep Cuní, passant per Mònica Terribas, Antoni Bassas i Miquel Calçada, entre d’altres. I l’1 de juny, s’haurà estrenat a l’emissora una sintonia especial per a l’aniversari, que se sentirà tot l’estiu i que té la voluntat de “mirar el passat per projectar cap al futur”, en paraules de Borda.

La programació de TV3 al gener “serà la bomba”

Amb la intenció de no fer ombra al “germà gran” –que té el hàndicap de no ser líder d’audiència, com sí que n’és el germà petit, el que va néixer uns mesos més tard però que ha crescut molt–, TV3 ha reservat gran part de la informació sobre el seu aniversari, que es començarà a celebrar el 10 de setembre, el dia que es compleixen els 40 anys de l’inici de les emissions en proves, i acabarà al gener, ja que el 16 de gener del 1984 van començar les emissions regulars. Tanmateix, Sigfrid Gras sí que ha avançat que la programació al gener “serà la bomba” i que hi haurà una gran gala al principal plató de la cadena. Del que sí que se n’ha fet un tastet ha sigut del documental que s’emetrà el 5 de setembre, Amb tots vostès, sobre la trajectòria de Joan Pera, l’actor que va conduir la mítica primera emissió de TV3.

‘Joc de miralls’, l’obra gràfica commemorativa

En la presentació d’aquest dimarts, també s’ha descobert l’obra gràfica de l’artista Eugènia Balcells, Premi Nacional d’Arts Visuals de la Generalitat de 2010, que commemorarà el 40è aniversari dels mitjans públics catalans. Es tracta d’una peça titulada Joc de miralls que és un mosaic de 100 frames que parlen de com la televisió construeix la realitat i de com el llenguatge audiovisual es recompon constantment. “La televisió com a mirall de la realitat i com a creadora de realitat”, ha resumit Balcells en presentar la seva obra.

La vicepresidenta de la CCMA, Àngels Ponsa, i l’artista Eugènia Balcells, destapen ‘Jocs de miralls’, l’obra gràfica que commemora els 40 anys del naixement de TV3 i Cayalunya Ràdio / Andreu Puig / CCMA

Cloenda del 40è aniversari amb una exposició que mira al futur

La commemoració dels 40 anys de TV3 i Catalunya Ràdio acabarà amb la inauguració d’una exposició en un edifici annex del Disseny Hub de Barcelona que s’està acabant de construir. La mostra es podrà veure el maig i el juny del 2024, i vol ser un viatge al futur, sobre “com serà o com ens imaginem el consum de continguts audiovisuals d’aquí a 40 anys més”, ha explicat Francesc Cano, coordinador de la preparació dels actes. “Serà una exposició interactiva, immersiva, que vagi més enllà de la realitat virtual, que especularà sobre els continguts, formats i tecnologies que s’imposaran durant els pròxims temps”, ha resumit.