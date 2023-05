Una cala catalana, candidata a ser la millor platja de l’estat

La revista especialitzada en viatges Condé Nast Traveler està buscant, de nou, la millor platja de l’estat i n’hi ha una de catalana, la cala d’Aiguablava, que té molts números per guanyar. L’any 2021, l’última vegada que es va concedir aquesta qualificació a una platja, la guanyadora va ser Valdevaqueros, a Cadis. En el 2020 va ser San Antonio del Mar, a Astúries, i el 2019 va ser Papagayo, a Lanzarote. Les votacions per escollir la cala d’Aiguablava com a la millor de l’estat aquest 2023 estan obertes fins al 13 de juny a les 23:59.

La cala d’Aiguablava és la seleccionada per representar Catalunya en aquest concurs de platges. Aquesta platja ja va estar a punt de guanyar l’any 2020 i aquesta vegada és una de les que opten a ser la millor platja del 2023. Es caracteritza per les aigües turqueses, els arbres que l’emmarquen, les roques que l’envolten i la sorra blanca. La imatge és pròpia d’una illa deserta amb selves i colors intensos. A més, com és una platja prou turística, ofereix moltes activitats d’oci, com ara el submarinisme, i restaurants per gaudir d’un bon àpat entre remullada i remullada.

La cala d’Aiguablava que opta a ser la millor platja de l’estat

Les deu millors platges de l’estat

La cala d’Aiguablava haurà de competir amb platges urbanes, amagades, verges i turístiques, totes elles adaptades a diversos públics i preferències. Les deu platges finalistes a la millor platja de l’estat 2023 són les següents: Platja de Bolonia, a Cadis; Ses Illetes, a Formentera; Platja de Cofete, a Fuerteventura; Platja d’Oyambre, a Comillas; Cala d’Aiguablava, a Girona; Platja de la Granadella, a Alacant; Platja de Rodas, a Pontavedra; Platja de la Concha, a Donosti; Platja del Silenci, a Cudillero; i Cala Cortina, a Cartagena.

Condé Nast Traveler busca la guanyadora entre aquestes deu platges i encoratja els lectors a participar votant o fent de jurat. De fet, aquells que accedeixin a ser part del jurat entraran en el sorteig d’un premi de 300€ concedit per Roadsurfer i que es podrà fer servir en la reserva d’una camper d’aquesta empresa.