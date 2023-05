ERC convoca la militància a una assemblea després de perdre 300.000 vots

Esquerra Republicana ha convocat a la militància a una assemblea oberta per tal de debatre els resultats del diumenge passat. Així ho explicita una carta del president del partit, Oriol Junqueras, a la qual ha tingut accés El Món i que ha avançat Nació. El president republicà considera que les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol siguin una “antídot” davant la dreta i l’extrema dreta. Per això, insta a la mobilització dels republicans i recorda que el seu partit “mai ha contribuït a una majoria ni hem facilitat cap votació d’aquesta dreta i extrema dreta espanyola”.

Imatge del president d’ERC, Oriol Junqueras, durant la Festa de República / Lorena Sopena – Europa Press

ERC perd 300.000 vots

Fins ara, els republicans han evitat autocrítica i Junqueras ha apostat per continuar amb l’estratègia pactista a Madrid, tal com va explicitar aquest dilluns. Els republicans van perdre fins a 300.000 vots en les passades eleccions municipals. Això, juntament amb el fet que PP i Vox guanyessin arreu de l’Estat, ha fet que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, fes una compareixença des de Palau per demanar un front unitari del sobiranisme, fent una crida a partits com Junts i els comuns. L’objectiu és “defensar Catalunya” dels governs del PP i Vox.

La carta, en canvi, sí que aporta autocrítica i Junqueras admet que “els resultats obtinguts ni són bons com hauríem volgut”. Així mateix, considera que la baixa participació ha impactat sobretot al seu partit i avisa que en molts municipis no podran seguir amb la “transformació republicana”. “L’abstenció no és mai una bona notícia i, en aquest cas, ha facilitat l’entrada de partits de dreta i d’extrema dreta a les nostres institucions”, diu Junqueras, qui alerta de la dretanització de l’Estat.

Mirada optimista

A més, recorda que els republicans són l’única organització “sense cap cas de corrupció”. “Som la formació que més treballa per assemblar-se al màxim a la societat que vol representar i que, sota cap circumstància, deixarà ningú enrere; i l’única que té i posa sobre la taula una estratègia clara i guanyadora perquè esdevinguem una Catalunya independent i uns Països Catalans lliures”, diu Junqueras.

També intenta reflectir la mirada positiva dels resultats d’aquest diumenge. Treu pit de les 360 victòries a municipis de tot el país, més de 250 majories absolutes, i ser la primera força en nombre de regidors i regidores, “ja que n’hem aconseguit 2.898”. “Som, a més, segona força a l’àrea metropolitana”, subratlla el líder republicà.

Crítiques internes

Els resultats d’ERC el 28M han aixecat crítiques dins d’un sector de militants crític amb la direcció d’ERC, el Col·lectiu Primer d’Octubre, que en un comunicat aquest dimarts ha reclamat a la cúpula “unitat estratègica” entre els partits independentistes.

També demanen que sigui la militància qui decideixi la llista electoral per a les generals, “inclòs el cap de llista”, després que Junqueras apostés el dilluns perquè repetís el portaveu del Congrés, Gabriel Rufián.