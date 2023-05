ERC es referma en la seva estratègia tot i la patacada electoral

L’executiva d’ERC d’aquest dilluns ha estat “intensa” però més enllà d’admetre que els resultats electorals de diumenge “no eren els desitjats”, no ha deixat entreveure cap canvi significatiu. Ha estat el mateix president d’ERC, Oriol Junqueras, l’encarregat de donar explicacions públiques de la situació de la formació després de la patacada electoral que els ha fet perdre 300.000 vots. Una compareixença que no ha suposat cap escletxa en el relat de la formació més enllà de demanar “recompondre els consensos de l’independentisme”,però sense una fórmula ni acte concret per dur-ho a terme. En tot cas, la formació aposta per la via del diàleg que fins ara ha servit per avalar la via internacional del conflicte, fins i tot, davant la desídia de l’Estat per la negociació.

ERC, però, fa una lectura més analítica dels resultats valorant la força obtinguda en nombre de regidors i d’alcaldes a tot Catalunya a més de definir-se com “la primera força independentista de l’àrea metropolitana”. En tot cas, fonts de la formació asseguren que els resultats serveixen per marcar el “terra” electoral davant el “sostre” aconseguit a les municipals de 2019. De fet, pels republicans els comicis celebrats fa quatre anys van ser en un context amb presos polítics i en el marc d’unes eleccions europees. Per tant, no comparables a una situació de normalitat. De tota manera, ERC esperarà les tres setmanes per acabar de configurar el mapa electoral, és a dir, en quants consistoris tenen l’alcaldia i en quins entren a governar, a més d’establir pactes per a Consells Comarcals, Diputacions i Consorcis. Una avaluació final del poder municipal que hagin pogut arreplegar.

L’estratègia de la negociació i la col·laboració, que fins i tot ha servit per pactar els pressupostos del Govern de Pere Aragonès, s’uneix ara amb el plantejament d’ERC per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, convocades per sorpresa aquest dilluns, que es veuen com un plebiscit contra l’extrema dreta. És a dir, una adaptació sobiranista del lema ‘si tu no hi vas, ells tornen’ per captar el vot independentista i sobiranista contra el creixement de Vox a Catalunya i l’escorament del PP cap a posicions més ultres.

Aprofitar el nom de Rufián

Ara per ara, i tal com a remarcat Junqueras, ERC descarta fer cap crisi de Govern ni fer cap mena d’avançament electoral. En aquest context, aquest vespre, el president Pere Aragonès, ha anunciat una compareixença per aquest dimarts al migdia. Però l’anunci sorpresa de l’avançament electoral espanyol ha servit Junqueras per refermar la seva aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista a les eleccions. “És el millor candidat possible per defensar Catalunya i els interessos a Madrid”, s’ha afanyat a dir Junqueras després de l’operació mediàtica del portaveu republicà al Congrés com a cap de files d’ERC a Santa Coloma de Gramenet. Per tant, Junqueras, en nom de la direcció del partit ha assumit l’estratègia que fins ara ha dut a terme Rufián a Madrid fins al punt que l’avala sense embuts perquè continuï la feina.

El nom de Rufián indica que ERC vol donar valor al seu posicionament d’esquerres que part del partit interpreta com una possibilitat per mantenir-se com a primera força independentista al Congrés. La fórmula, per part dels spindoctors de la formació, és que el públic sobiranista i independentista relacioni els republicans amb “l’única força que pot aturar el creixement electoral de la ultradreta”. “Hi ha un sector de la població que mediàticament s’alimenta dels canals espanyols que poden sentir-se mobilitzats cap al PSOE, nosaltres hem de fer el mateix en el sector independentista i sobiranista, gent que no votaria al PSC i que poden veure útil votar-nos com a mur de contenció dels ultres”, assenyalen fonts dels estrategs del partit.

Marta Vilalta, Ernest Maragall, Elisenda Alamany i Gabriel rufián aquest migdia a la seu d’ERC/Marc Puig

De fet, Junqueras ja ha començat aquest dilluns la campanya definint ERC com un “antídot” contra l’extrema dreta. L’argument del partit és que històricament ERC mai ha facilitat la investidura d’un govern espanyol del PP. A diferència del PSOE i de l’antiga CiU, que ara es troben sota el paraigua de Junts, que han investit un president de dretes espanyol o ho ha facilitat. Per tant, ERC es planteja una campanya, com a partit independentista, però molt incisiva en tant que poden ser garantia per evitar un govern ultraespanyolista. Amb aquest missatge, ERC implícitament reconeix la seva predisposició a investir de nou un govern del PSOE amb una coalició d’esquerres. Una possibilitat que, segons els seus dirigents, permetria tenir més “força per negociar”. De moment, l’estratègia d’ERC no varia en un entorn electoral que l’ha deixat sense alcaldies importants com la de Tarragona o Lleida que han tornat a mans del PSC-PSOE.