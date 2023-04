L’oposició en bloc colla Campuzano per la promesa electoral amb Rufián

Esquerra Republicana s’ha quedat sola defensant el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, per la polèmica sobre la promesa electoral de Campuzano amb l’alcaldable d’ERC a Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, de la construcció d’una segona residència. L’oposició, en dues mocions de Junts i PSC per reprovar el conseller, ha acusat els republicans d’utilitzar les institucions per a objectius electorals, mentre que des d’ERC ho han negat i considera que Campuzano el que va fer és “explicitar les condicions que el Govern de la Generalitat s’exigirien a l’administració municipal per poder concertar aquestes places, guanyés qui guanyés les eleccions”.

Data de publicació: dimarts 14 de febrer del 2023, 12:33

Junts i PSC encapçalen l’opa al Govern

El PSC considera “impropi” el fet de “vincular la victòria d’ERC a la construcció d’una segona residència a Santa Coloma de Gramenet”. El seu diputat Raül Moreno assegura que és un “fet molt greu” i més “tenint en compte la seva experiència”. “És un ús indegut del càrrec de Molt Honorable conseller”, considera Moreno, que opina que Campuzano no pot anar “repartint residències en funció del municipi en qüestió”. “És un clar menysteniment a la institució”, afirma Moreno, qui critica que els republicans “neguessin” a incorporar la residència als pressupostos de la Generalitat i vulgui que ho pagui l’ajuntament.

Junts per Catalunya ha criticat, en la mateixa línia del PSC, que es “condicioni decisions governamentals a unes eleccions”. “La Generalitat no pot hipotecar infraestructures i residències a resultats electorals del país”, opina la seva portaveu, Mònica Sales, qui creu que és “inacceptable per als ciutadans del país”. Amb això, els altres grups parlamentaris, des de Vox fins la CUP, han anat en la mateixa línia, acusant el Govern d’utilitzar les institucions per fins electorals.

ERC i el Govern es queden sols

Per la seva banda, Esquerra ha criticat que “es vulgui utilitzar el ple per intentar fer campanya electoral”. Així ho ha explicitat la seva portaveu, Marta Vilalta, mentre que el diputat Jordi Orobitg ha explicat que el que va fer el conseller de Drets Socials és “explicitar les condicions que el Govern de la Generalitat s’exigirien a l’administració municipal per poder concertar aquestes places, guanyés qui guanyés les eleccions”. Així mateix, ha negat que la residència estigués vinculada a la victòria d’Esquerra i també ha acusat l’oposició d’electoralisme.

De fet, Orobitg ha acusat els junters de “no tenir vergonya”, ja que és afirma que és un mecanisme que ha utilitzat el seu espai polític. “El senyor Sant Vila va venir a Lloret amb una autopista sota el braç dient que si guanyava Convergència s’executaria aquesta autopista”, ha explicat Orobitg en seu parlamentària.

La conselleria de Drets Socials, en el seu moment, es defensava que la construcció de la residència “ha d’anar a càrrec de l’Ajuntament i, un cop estigui construïda, s’estudiarà la concentració de places o el conveni per part de la Generalitat”. “La voluntat de reduir la llista d’espera i, per tant, atendre el màxim nombre de persones possible és l’única motivació del conseller en aquesta declaració”, asseguren.