La Junta Electoral ordena retirar la pancarta a favor dels presos de la Paeria de Lleida

La Junta Electoral de Zona de Lleida ha donat 24 hores a l’Ajuntament de la ciutat perquè retiri la pancarta de suport als presos i els exiliats independentistes que hi ha a la façana del consistori. L’ens electoral ha donat la raó a l’alcaldable de Valents a les municipals del 28-M, Ángeles Ribes, que va denunciar les “pancartes separatistes” que hi ha a la Paeria. Fonts de l’Ajuntament de Lleida han declinat fer declaracions a El Món sobre l’avís de la Junta Electoral, però han confirmat que han rebut la notificació de l’ens.

La resolució de la Junta Electoral ordena no només la retirada de la pancarta, sinó també del llaç groc que hi ha la façana. Tot fa pensar que el consistori lleidatà complirà amb la resolució, tal com va passar abans de les eleccions a la Generalitat del 14 de febrer del 2021. La candidata de Valents ha advertit a l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, que si no retira els símbols independentistes de la façana de l’ajuntament s’arrisca a incórrer en un delicte de desobediència.

La denunciant és la mateixa que va portar Pau Juvillà a la JEC

“L’Ajuntament ha de representar tots els ciutadans per igual, sense importar la seua ideologia política”, ha sentenciat Ribes, que ha celebrat que la Junta Electoral hagi donat la raó al seu partit. L’ara exdiputat de la CUP Pau Juvillà ja va ser condemnat a mig any d’inhabilitació per no haver retirat els llaços grocs del seu despatx de la Paeria de Lleida abans de les eleccions municipals del 2019 arran d’una denúncia de la mateixa Ribes, que era a Cs. La Junta Electoral Central li va retirar l’escó a conseqüència de la condemna i, de pas, va obrir una nova crisi a l’independentisme, ja que la llavors presidenta del Parlament, Laura Borràs, li va acabar traient.

El gener del 2021, l’Ajuntament de Lleida ja va retirar la pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics i els exiliats del Procés i el llaç groc que hi ha a la façana del consistori. En aquella ocasió, la Junta Electoral de Zona havia donat 48 hores al consistori per treure els “símbols partidistes” després d’una denúncia de Cs i Vox.