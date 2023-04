Salut envia una alerta per retirar 70 colònies i perfums del mercat

El Departament de Salut ha enviat una alerta per exigir la retirada de 70 colònies i perfums del mercat i recomana als consumidors que no comprin cap dels productes marcats. La conselleria s’ha posat en contacte amb l’empresa Parfums Codibel de Viladecans (Baix Llobregat) perquè retiri immediatament els productes cosmètics afectats perquè incompleixen la normativa europea. Segons explica l’ACN, es tracta d’aigües de colònia i perfums fabricats a les instal·lacions de la companyia, que no complirien amb els requisits que marca la llei per fabricar aquesta mena de productes.

Les colònies i perfums denunciats estan etiquetats incorrectament o contenen substàncies prohibides en productes cosmètics. Per ara no hi ha constància que l’alerta hagi estat comunicada al Portal Europeu de Productes Cosmètics (CPNP), un sistema de finestreta única que permet que les autoritats sanitàries comparteixin informació de productes i empreses de la Unió Europea per tal d’evitar intoxicacions o efectes nocius per la salut. Amb tot, es recomana no comprar productes d’aquesta empresa i, en el cas que s’hagin adquirit, que es deixin de fer servir immediatament per evitar riscos.

Salut també ha enviat un requeriment als comerços que venen les colònies i els perfums afectats per tal que immobilitzin tot l’estoc que puguin tenir i deixin de vendre’ls. També ha de contactar amb els seus proveïdors per gestionar la devolució dels productes que tinguin a les botigues. Així mateix, el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Generalitat ha enviat l’alera a tots els ajuntaments catalans perquè en facin difusió i alertin la població.

Llista de productes que contravenen la normativa

Amor, Arcangel, Baby, Blue (caixa blava), Blue (caixa negra), Boys, Canal 5, Compara ultra, Deliciosa Dona, Egoismo, El milagro, Esencia, Fantasia, Femme metal.lic, Femme vidre, Fire and hit, For night woman, For one woman, Gaudi perfums, Girls, Latino absoluto, Narcissus, Rococo mademoiselle, Solamente compara, Tierra, Woman for night.

Llista de productes amb Butylphenyl methylpropional

Acqua di compara, Anisais de Compara, Arenas Black and gold, Clinica de compara, Co de compara, Compara JPG, Compara perfums Paris, Dona compara, Dulce Compara (blau), Dulce Compara (marró), Femme 10, Femme 11, Femme 14, Femme 16, Femme 2, Femme 20, Femme 27, Femme 29, Femme 30, Femme 34, Femme 36, Femme 4, Femme 40, Femme 42, Femme 5, Femme 8, H.B.O.S ref 1008 (blau clar), Homme 21, Homme 26, Homme 3, Homme 7, Loren blau cel, Loren blau marí, Milenium, Olivia, Salvaje, Victorioso