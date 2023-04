Salud envía una alerta para retirar 70 colonias y perfumes del mercado

El Departamento de Salud ha enviado una alerta para exigir la retirada de 70 colonias y perfumes del mercado y recomienda a los consumidores que no compren ninguno de los productos marcados. La consejería se ha puesto en contacto con la empresa Parfums Codibel de Viladecans (Baix Llobregat) para que retire inmediatamente los productos cosméticos afectados porque incumplen la normativa europea. Según explica el ACN, se trata de aguas de colonia y perfumes fabricados en las instalaciones de la compañía, que no cumplirían con los requisitos que marca la ley para fabricar este tipo de productos.

Las colonias y perfumes denunciados están etiquetados incorrectamente o contienen sustancias prohibidas en productos cosméticos. Por ahora no hay constancia que la alerta haya sido comunicada Al Portal Europeo de Productos Cosméticos (CPNP), un sistema de ventanilla única que permite que las autoridades sanitarias compartan información de productos y empresas de la Unión Europea para evitar intoxicaciones o efectos nocivos para la salud. Con todo, se recomienda no comprar productos de esta empresa y, en el supuesto de que se hayan adquirido, que se dejen de usar inmediatamente para evitar riesgos.

Salud también ha enviado un requerimiento a los comercios que venden las colonias y los perfumes afectados para que inmovilicen todo el stock que puedan tener y dejen de venderlos. También tiene que contactar con sus proveedores para gestionar la devolución de los productos que tengan en las tiendas. Así mismo, el Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de la Generalitat ha enviado la alera a todos los ayuntamientos catalanes porque hagan difusión y alerten la población.

Lista de productos que contravienen la normativa

Amor, Arcangel, Baby, Blue (caja azul), Blue (caja negra), Boys, Canal 5, Compara ultra, Deliciosa Mujer, Egoismo, El milagro, Esencia, Fantasía, Femme metal.lic, Femme vidrio, Ferio and hit, For night woman, For one woman, Goce perfumes, Girls, Latino absoluto, Narcissus, Rococo mademoiselle, Solamente compara, Tierra, Woman for night.

Lista de productos con Butylphenyl methylpropional

Acqua di compara, Anisais de Compara, Arenas Black and gold, Clinica de compara, Co de compara, Compara JPG, Compara perfumes Paris, Mujer compara, Dulce Compara (azul), Dulce Compara (marrón), Femme 10, Femme 11, Femme 14, Femme 16, Femme 2, Femme 20, Femme 27, Femme 29, Femme 30, Femme 34, Femme 36, Femme 4, Femme 40, Femme 42, Femme 5, Femme 8, H.B.O.S ref 1008 (moratón claro), Homme 21, Homme 26, Homme 3, Homme 7, Loren azul cielo, Loren moratón marino, Milenium, Olivia, Salvaje, Victorioso