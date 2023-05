Junts pressiona Aragonès perquè l’aliança del 23-J sigui només independentista

Junts ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el front unitari que propugna per a les eleccions del 23-J sigui només “independentista” i no sobiranista. En una entrevista a RTVE, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat que els valors democràtics que Aragonès demanava defensar en la seva compareixença “ja se suposen” a partits com els comuns i, per tant, no cal articular un front comú per protegir-los.

Turull ha avançat que aquesta tarda es reunirà amb Aragonès per explorar vies d’entesa a dins de l’independentisme. Junts intenta agafar la iniciativa del front independentista –dilluns va proposar una llista unitària al Congrés– i el secretari general ha anunciat que també ha contactat amb la CUP, PDeCAT, Demòcrates, l’ANC i Òmnium per donar forma a aquest nou embat.

Fonts de Presidència han matisat a El Món que la reunió d’aquesta tarda entre Turull i Aragonès s’emmarca dins d’una ronda de contactes del president amb “tots els grups independentistes i sobiranistes amb representació al Congrés”. Amb tot, les mateixes fonts asseguren que “importa poc” qui ha trucat a qui i que el realment “important és seure i parlar.

Junts critica Aragonès per haver comprat el “marc mental espanyol”

El secretari general de Junts ha criticat Aragonès per situar-se en el “marc mental espanyol” d’una lluita pel poder entre el PSOE i la dupla PP-Vox. Junts creu que les eleccions del 23-J són una “oportunitat per reactivar el moviment independentista” i per anar amb una “proposta clara” a Madrid. “Si això va de Vox, PP i PSOE, convida els catalans a votar al PSC”, ha etzibat.

Després dels mals resultats d’ERC el 28-M, Turull considera que durant els últims quatre anys “s’ha provat una fórmula [el diàleg amb Madrid] que no ha funcionat” i reclama intentar estratègies noves. Per ara, Junts només es planteja la llista unitària com la fórmula idònia per “reactivar” l’independentisme, però per si de cas ja ha activat el procés de primàries amb un duel entre Jaume Giró, del sector més possibilista del partit, i Míriam Nogueras, que ja ha rebut el suport explícit de Carles Puigdemont i el sector del partit més pròxim a Laura Borràs.