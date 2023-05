El PDeCAT concorrerà a les eleccions espanyoles del 23-J

El PDeCAT presentarà una llista per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Així ho ha explicitat el partit de David Bonvehí a través d’un comunicat, després que aquest dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés uns comicis anticipats. “El partit valora molt positivament l’excel·lent tasca de representació dels interessos de Catalunya realitzada pels 4 diputats a Madrid, que queda reflectida en les més de 3.000 iniciatives parlamentàries presentades, les més de 2.000 esmenes registrades a Projectes i Proposicions de Llei al llarg d’aquests darrers 3 anys i mig de legislatura”, diu el PDeCAT en el comunicat. Tot i això, els convergents no han especificat la fórmula amb la qual es presentaran, ni el seu cap de llista ni el nom.

Les fites del PDeCAT al Congrés

A més, treuen pit en diverses fites, com ara la reforma del Codi Penal per endurir penes de presó en casos de multireincidència de furts, la congelació de l’augment de l’impost de matriculació de vehicles durant 6 mesos, l’habilitació del permís de crema de residus vegetals per a agricultors i la Proposició de Llei per modificar la llei de mecenatge. També esmenten la seva tasca durant el procés d’esmenes per a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat de 2021, 2022 i 2023, on el PDeCAT va aconseguir, entre d’altres, que les entitats del tercer sector es poguessin beneficiar també dels fons europeus, la gratuïtat de totes les línies d’autobusos concessionàries per l’Estat durant el 2023 i múltiples inversions per a municipis i entitats d’arreu del territori català.

Això sí, queda el dubte sobre qui serà el seu cap de llista, ja que el seu portaveu, Ferran Bel, va anunciar en una entrevista a El Món de fa uns mesos que no repetiria. També caldrà veure si el partit convergent se sumarà a la proposta de Junts dur a terme una llista conjunta per al pròxim 23 de juliol amb tot l’espai sobiranista i com reaccionen a la proposta del president Aragonès d’un “front sobiranista”, malgrat que el president no ha especificat la seva fórmula. L’espai polític al voltant d’Ara Pacte Local i PDeCAT aconsegueix prop de 187 regidors, 55.444 vots i 12 victòries electorals arreu de Catalunya.