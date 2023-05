Illa ja busca el vot útil per al 23-J: “El nostre adversari és el PP”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ja ha posat en marxa la maquinària electoral per al 23-J i ha postulat els socialistes com el partit del vot útil a Catalunya per frenar l’auge de la dreta a l’estat espanyol. En una entrevista a RAC1, Illa ha assegurat que l’objectiu del seu partit és ampliar la distància que el despara del PP fins als 15 diputats i ha deixat en un segon pla la batalla contra ERC i Junts per l’hegemonia al país. “El nostre adversari polític és el PP”, ha insistit.

El 2019, el PSC va treure 12 diputats, un menys que ERC i 10 més que el PP. Per aconseguir aquesta diferència de 15 diputats que reclama, i amb la previsible pujada dels populars, el PSC necessita captar vots dels comuns i dels partits independentistes. O també poden millorar resultats si la mobilització dels votants d’ERC, Junts i la CUP és més baixa que la dels votants unionistes. El líder dels socialistes catalans considera que un bon resultat del PSC serà una “contribució important” per frenar el PP.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa / ACN

El PSC recupera el lema “si tu no hi vas, ells tornen” per al 23-J

Illa ha explicat que el PSC recuperarà el lema de les eleccions estatals del 2019 –”si tu no hi vas, ells tornen”– per intentar erigir-se en el dic de contenció de l’extrema dreta a Catalunya i a Espanya. Els socialistes ja han anunciat que no hi haurà primàries i que serà el Consell Nacional qui triï el candidat després que l’organització “s’expressi”. El PSC necessita un resultat “contundent” per desactivar l’amenaça d’un govern de PP i Vox a Madrid.

Els socialistes reconeixen que la victòria a les municipals catalanes ha deixat un regust amarg al partit perquè a la resta de l’estat espanyol el PSOE s’ha enfonsat a pràcticament totes les comunitats on hi havia eleccions i han perdut bastions com el País Valencià o les Illes Balears. Illa considera que la fragmentació de l’espai a l’esquerra del PSOE i “l’excés de soroll” al voltant del govern de coalició de Pedro Sánchez han perjudicat els socialistes.

Illa plana el camí de Trias a Barcelona

La convocatòria d’eleccions estatals també té derivades en la política local. Illa considera “prematur” anticipar un pacte de forces progressistes per mantenir l’Ajuntament de Barcelona i ha admès que Xavier Trias té “un avantatge” i que, “si no passa res, ell serà alcalde”. El líder socialista s’ha compromès a no entrar en un “intercanvi de cromos” entre els ajuntaments i el Congrés dels Diputats i ha garantit que els pactes del PSC seran en clau “estrictament barcelonina”. Amb tot, el possible auge del PP i Vox a Espanya obren un escenari incert per al PSOE, que podria necessitar el suport de Junts i la CUP –a més dels vots d’ERC, el PNB o Bildu– per mantenir-se a la Moncloa, per la qual cosa els pactes municipals no es podran aïllar del context general.