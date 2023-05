ERC s’obre a restablir ponts amb Junts però refreda la llista unitària

ERC està disposada a restablir ponts i buscar consensos amb Junts, però de moment evitar parlar de la llista unitària per al 23-J que ha proposat Jordi Turull. “És començar la casa per la teulada”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio la portaveu dels republicans, Marta Vilalta. “Si fos una proposta seriosa, no s’hauria fet a través dels mitjans de comunicació”, ha etzibat. Amb tot, Vilalta ha reconegut que els mals resultats de les eleccions municipals diuen que l’independentisme “s’ha d’entendre” i que cal “reconstruir consensos” a dins del moviment. “La llista unitària no serveix de res si no parlem d’estratègia i què anem a fer a Madrid”.

Els republicans descarten per ara un avançament de les eleccions al Parlament perquè tot just s’estan recuperant de la ressaca de les municipals i en dos mesos hi ha eleccions estatals. Vilalta considera que ara és el moment de “destinar esforços a defensar Catalunya i les seves institucions dels atacs de la dreta”. La dirigent republicana ha seguit fil per randa el discurs marcat pel líder del partit, Oriol Junqueras, durant la reacció als mals resultats del partit a les municipals.

ERC ha captat el “missatge” dels ciutadans

La secretària general adjunta d’ERC assegura que les urnes els han “donat un toc d’atenció” important i que han entès el “missatge”. En aquestes últimes eleccions, els republicans han perdut vora 300.000 vots respecte al 2019. “No hem sabut fidelitzar el vot ni connectar amb la ciutadania”, ha dit. “Cal escoltar més i donar respostes concretes”. Per això ha insistit que l’independentisme ha de “restablir ponts” i buscar “unitat d’acció” a Madrid, sobretot davant la possibilitat que PP i Vox puguin arribar a Moncloa.

Vilalta considera que ERC és “l’antídot” a l’onada reaccionària que avança a Espanya, però reconeix que l’independentisme ha d’anar unit a Madrid –sense concretar la fórmula– perquè és una qüestió de país. “Ens hem d’entendre per fer de Catalunya un baluard de defensa dels drets de tothom”, ha afirmat. ERC ja ha posat en marxa la maquinària per triar candidats per al 23-J i tot sembla indicar que l’actual portaveu del partit al Congrés, Gabril Rufián, repetirà com a cap de llista després de l’aventura fallida a Santa Coloma de Gramenet aquest 28-M.