Illa ya busca el voto útil para el 23-J: «Nuestro adversario es el PP»

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral para el 23-J y ha postulado a los socialistas como el partido del voto útil en Cataluña para frenar el auge de la derecha en el estado español. En una entrevista en RAC1 , Illa ha asegurado que el objetivo de su partido es ampliar la distancia que lo separa del PP hasta los 15 diputados y ha dejado en un segundo plano la batalla contra ERC y Junts por la hegemonía al país. «Nuestro adversario político es el PP”, ha insistido.

En 2019, el PSC sacó 12 diputados, uno menos que ERC y 10 más que el PP. Para conseguir la diferencia de 15 diputados que reclama, y con la previsible subida de los populares, el PSC necesita captar votos de los comunes y de los partidos independentistas. O también pueden mejorar resultados si la movilización de los votantes de ERC, Junts y la CUP es más baja que la de los votantes unionistas. El líder de los socialistas catalanes considera que un buen resultado del PSC será una “contribución importante” para frenar al PP.

El primer secretario del PSC, Salvador Isla / ACN

El PSC recupera el lema «si tú no vas, ellos vuelven” para el 23-J

Illa ha explicado que el PSC recuperará el lema de las elecciones estatales del 2019 –»si tú no vas, ellos vuelven”– para intentar erigirse en el dique de contención de la extrema derecha en Cataluña y en España. Los socialistas ya han anunciado que no habrá primarias y que será el Consejo Nacional quien elija el candidato después de que la organización “se exprese”. El PSC necesita un resultado “contundente” para desactivar la amenaza de un gobierno de PP y Vox a Madrid.

Los socialistas reconocen que la victoria en las municipales catalanas han dejado un regusto amargo al partido porque en el resto del estado español el PSOE se ha hundido en prácticamente todas las comunidades donde había elecciones y han perdido bastiones como el País Valenciano o las Islas Baleares. Illa considera que la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE y “el exceso de ruido” alrededor del gobierno de coalición de Pedro Sánchez han perjudicado a los socialistas.

Illa allana el camino de Trias en Barcelona

La convocatoria de elecciones estatales también tiene derivadas en la política local. Illa ve “prematuro” anticipar un pacto de fuerzas progresistas para mantener el Ayuntamiento de Barcelona y ha admitido que Xavier Trias tiene “una ventaja” y que, “si no pasa nada, él será alcalde”. El líder socialista se ha comprometido a no entrar en un “intercambio de cromos” entre los ayuntamientos y el Congreso de los Diputados y ha garantizado que los pactos del PSC serán en clave “estrictamente barcelonesa”. Con todo, el posible auge del PP y Vox en España abren un escenario incierto para el PSOE, que podría necesitar el apoyo de Junts y la CUP –además de los votos de ERC, el PNB o Bildu– para mantenerse en la Moncloa, por lo cual los pactos municipales no se podrán aislar del contexto general.