Junts celebra la “rectificació” d’Aragonès i s’ofereix a negociar un front unitari

Junts per Catalunya ha tardat pocs minuts a reaccionar a la crida del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, de fer un “front unitari” sobiranista per a les pròximes eleccions espanyoles del 23 de juliol. Ho ha fet amb el president a l’exili, Carles Puigdemont, i el seu secretari general, Jordi Turull. Tots dos coincideixen en un fet: fa temps que el seu espai polític demana aquest front unitari.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i la presidenta del partit, Laura Borràs, en la nit electoral del 28-M / ACN

Mà estesa de Junts

Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, a través d’un vídeo, ha assegurat que el president Aragonès “planteja coses” que el seu espai polític li ha anat demanant “de fa temps i que fins ara no ha atès”. “Si la proposta de rectificació per avançar cap a la independència és sincera, reunim-nos demà mateix”, ha dit Turull, qui té com a objectiu “aturar aquesta Espanya, l’Espanya d’abans que s’ha atrevit amb tot i amb tant contra Catalunya”.

🎥 Resposta del secretari general @jorditurull al president @perearagones: “Si la rectificació és sincera, ens podem reunir demà mateix. Junts defensem un front unitari per aturar aquesta Espanya i per avançar cap a la independència.” pic.twitter.com/tHv8WnOB7Q — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) May 30, 2023

De fet, el mateix Turull va allargar la mà a ERC i CUP aquest dilluns per dur a terme una llista unitària per al pròxim 23 de juliol. “Junts està obert a presentar-nos de qualsevol forma a les eleccions”, deia el secretari general de Junts, qui ha explicitat que parlaran amb les forces independentistes per explorar la possibilitat d’una candidatura conjunta. A més, també va obrir la porta als 4 diputats del PDeCAT per “no posar vetos”.

Puigdemont planteja una estratègia cap a la independència

Per la seva banda, el president a l’exili, Carles Puigdemont, considera que cal plantejar una estratègia compartida per a la independència. “Per altres coses, no cal que perdin el temps”, ha dit en un tuit. Així mateix, ha recordat que és que ha demanat Junts durant els darrers anys. “Reunim-nos, retrobem-nos i proposem al conjunt del país una estratègia compartida”, ha afirmat.