Juntos presiona a Aragonés para que el frente del 23-J sea solo independentista

Junts ha reclamado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que el frente unitario que propugna para las elecciones del 23-J sea solo “independentista” y no soberanista, es decir, que no incluya a los comunes. En una entrevista en RTVE, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido que los valores democráticos que Aragonés pedía defender en su comparecencia “ya se suponen” a partidos como los comunes y, por lo tanto, no hay necesidad de articular un frente común para protegerlos.

Turull ha avanzado que esta tarde se reunirá con Aragonés para explorar vías de entendimiento dentro del independentismo. Junts intenta coger la iniciativa del frente independentista –el lunes propuso una lista unitaria en el Congreso– y el secretario general ha anunciado que también ha contactado con la CUP, PDeCAT, Demócrates, la ANC y Òmnium para dar forma a este nuevo embate.

Fuentes de Presidencia han matizado a El Món que la reunión de esta tarde entre Turull y Aragonés se enmarca dentro de una ronda de contactos del presidente con “todos los grupos independentistas y soberanistas con representación en el Congreso”. A pesar de todo, las mismas fuentes aseguran que “importa poco” quienes ha llamado a quién y que lo realmente “importante es sentarse y hablar».

Juntos critica a Aragonés por haber comprado el «marco mental español»

El secretario general de Junts ha criticado a Aragonés por haberse situado en el “marco mental español” de una lucha por el poder entre el PSOE y la dupla PP-Vox. Junts cree que las elecciones del 23-J son una “oportunidad para reactivar el movimiento independentista” y para ir con una “propuesta clara” a Madrid. «Si esto va de Vox, PP y PSOE, invita a los catalanes a votar al PSC”, ha espetado.

Después de los malos resultados de ERC el 28-M, Turull considera que durante los últimos cuatro años “se ha probado una fórmula [el diálogo con Madrid] que no ha funcionado” y reclama intentar estrategias nuevas. Por ahora, Junts solo se plantea una lista unitaria como la fórmula idónea para “reactivar” al independentismo, pero por si acaso ya ha activado el proceso de primarias con un duelo entre Jaume Giró, del sector más posibilista del partido, y Míriam Nogueras, que ya ha recibido el apoyo explícito de Carles Puigdemont y el sector del partido más próximo a Laura Borràs.