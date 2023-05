Aragonés pide un frente soberanista para el 23-J: «Hay que defender Cataluña»

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha defendido este martes por la mañana un frente soberanista para las próximas elecciones españolas del 23 de julio para «defender Cataluña» de un posible gobierno de la derecha y la extrema derecha. Lo ha dicho en una comparecencia extraordinaria en el Palau de la Generalitat, donde ha instado las fuerces independentistas a recuperar la unidad de acción para defender los grandes consensos de país como la lengua, las escuelas, los derechos cívicos y políticos, la economía, el bienestar del país y el derecho a decidir como pueblo.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia / Europa Press

Aun así, el presidente no ha especificado la fórmula y lo ha dejado en manos de los partidos. «Hay que hablar y hacerlo frente a frente. No puedo hacer concreciones públicas. Tenemos que sentar y compartir el análisis de defensa de nuestro país», ha dicho Aragonés, alertado por las elecciones municipales y autonómicas en todo el Estado español. Ante la propuesta de Junts por Cataluña de una lista unitaria en el Congreso de los Diputados, el presidente ha seguido esta línea y no se ha querido mojar. «Ante un gobierno de PP y Vox es imposible. Hace falta unidad cuanto antes mejor», ha dicho.

Gobierno y Parlamento «más fuertes»

Aragonés también ha abierto incluir en los comunes en este espacio que se tiene que clarificar. Así mismo, también ha expuesto la necesidad de un Gobierno y un Parlamento «más fuerte»: «Hace falta que la presidencia del Parlamento sea independentista», ha dicho el presidente Aragonés haciendo referencia a sustituir la presidencia suspensa del Parlamento, Laura Borràs, y aprovecharlo como una oportunidad. Así mismo, el presidente también ha hecho un llamamiento a priorizar los pactos entre independentistas en todos los ayuntamientos para fortalecer las relaciones y recomenzar el camino hacia la unidad. «Lo hemos hecho y lo podemos volver a hacer», ha espetado el presidente.

Además, Aragonés lee la abstención del independentismo en estas elecciones municipales del 28 de mayo como un toque de atención de la ciudadanía. «Mi Gobierno quiere escuchar y dar respuesta. Nos dicen que nos tenemos que entender. Lo tenemos que hacer», ha dicho el presidente en la comparecencia en el Palau de la Generalitat.

ERC pierde 302.274 votos

Junts por Cataluña, Esquerra Republicana y la CUP han sumado un total de 1.205.325 votos en Cataluña a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Esto supone 350.559 votos menos que los comicios del 2019. Las tres formaciones independentistas retroceden. De hecho, los republicanos son los que más votos pierden al conjunto catalán, con un total de 302.274 (pasan de 822.107 a 519.833). Junts por Cataluña obtiene 552.089, 5.214 menos que hace cuatro años. Y, finalmente, la CUP se queda con 133.403, 43.071 menos. En porcentaje de votos, la suma de los tres partidos independentistas también pierde fuerza y pasa del 44,53% del 2019 al 40,08%, un 4,45% menos.