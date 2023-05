Aragonès inicia una ronda de contactes per concretar el front unitari del 23-J

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert una ronda de contactes amb els partits independentistes i sobiranistes que tenen representació al Congrés dels Diputats per trobar fórmules d’entesa i concretar el front unitari que propugna per a les eleccions estatals del 23 de juliol, segons han explicat a El Món fonts de Presidència. Aragonès es reunirà aquest dimecres al Parlament amb representants d’ERC, Junts, la CUP i els comuns. També estaria prevista una reunió amb el PDeCAT, que quedaria per dijous.

Els mals resultats de l’independentisme a les municipals i la desfeta del PSOE a la resta de l’estat han obert un panorama incert de cara al 23-J. Les pròximes setmanes seran una batalla sense quarter entre el PSC, Junts i ERC per intentar agrupar el vot útil. Els socialistes volen capitalitzar la victòria del 28-M i la por a Vox per consolidar la seva hegemonia a Catalunya, mentre que Junts i ERC es disputen el lideratge del front comú –només independentista per a uns, també sobiranista per als altres– i pugnen per agafar la iniciativa dels contactes.

El secretari general de Junts per Catalunya| Jordi Turull | ACN

El secretari general de Junts, Turull, ha avançat aquest matí la reunió que té prevista amb Pere Aragonès al Parlament, però també ha anunciat contactes del seu partit amb la CUP, Demòcrates, l’ANC i Òmnium. Junts aposta clarament per una llista unitària sabent que tant si ERC accepta com si no, tindran la batalla del relat guanyada. Turull interpreta la pèrdua de suport dels republicans arreu de Catalunya com una esmena a la seva aposta pel diàleg amb Madrid i ara busquen arrossegar-los cap a una actitud més bel·ligerant amb la Moncloa. Més quan sembla que els vots independentistes seran més decisius que mai per frenar un govern PP-Vox.

Fonts de Presidència ha tret importància a qui truca a qui per reunir-se i han defensat que el més “important és seure i parlar”. Fidels a la seva estratègia dels últims anys, ni ERC ni Aragonès volen sentir a parlar d’una llista unitària i prefereixen parlar d’una “aliança àmplia” que “inclogui el màxim de gent possible” per defensar Catalunya i les seves institucions de l’auge de l’extrema dreta. “Cal trobar la fórmula sent generosos”, va dir Aragonès durant la seva compareixença.