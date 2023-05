ERC quiere un acuerdo de programa para al 23-J y que Junts mantenga la presidencia del Parlament

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha fijado este miércoles las condiciones para el frente democrático que ha propuesto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de cara a las próximas elecciones del 23 de julio. Entre estas condiciones, está la de impulsar una presidenta del Parlamento de Junts per Catalunya, priorizar la investidura de alcaldes independentistas y una actitud de «respeto» al Gobierno y a su presidente. También incluye varios puntos programáticos, como por ejemplo la defensa del catalán, la defensa del derecho a la autodeterminación de Cataluña, reforzar las instituciones, la defensa de las libertades individuales y colectivas y la defensa de los exiliados y el fin de la represión.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en un acto de campaña de las elecciones municipales del 28-M / ERC

Se hace suya la propuesta de Aragonés

Junqueras ha hecho suya la reivindicación de Pere Aragonès, pero ha evitado valorar la propuesta de Junts per Catalunya de una lista unitaria para el próximo 23 de julio. Aun así, los republicanos no comparten propuestas que «formen parte del pasado y que tienen un objetivo táctico», pero no ha llegado a especificar a qué se refería. Junqueras también ha hecho un llamamiento a votar al independentismo para evitar que el PSOE «pueda investir otra vez un presidente del PP» y ha recordado la última investidura de Mariano Rajoy, en la cual los barones socialistas españoles se sublevaron contra Sánchez y se abstuvieron para hacer presidente al líder del Partido Popular.

Junqueras considera que «es una hora grave» ante el aumento de PP y Vox a las elecciones autonómicas y municipales de todo el Estado. «Es una hora grave en la cual podemos hacer ganar el país ante las amenazas que derivan de esta España reaccionaria que a menudo encarna el PP y Vox y que a veces encarna el PSC», ha dicho textualmente el presidente del partido republicano. Así mismo, ha situado las elecciones en un duelo entre el republicanismo catalán y la derecha del Estado español para movilizar el voto independentista, hecho que no se ha producido en estas elecciones municipales, en las cuales ERC ha perdido más de 300.000 votos.

Apuesta por un debate constructivo

Por eso, Junqueras insta también llevar a cabo un «debate constructivo», en el cual «todas las posiciones se puedan manifestar».» La pluralidad es un gran valor. Hay de haber un debate sereno y respetuoso», ha dicho Junqueras en la sala de prensa del Parlamento. Junqueras, a la vez, ha asegurado que no tienen «nada de interés, ni ninguna voluntad» de hacer alcalde a alguien que no tenga los «principios republicanos, independentistas y democráticos». Así mismo, el líder de ERC saca pecho de no haber pactado nunca con el PP ni con la extrema derecha. «Si alguien tiene una larga tradición contra el fascismo y la extrema derecha, somos nosotros», ha dicho.