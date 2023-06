El Parlament reprova Raquel Sánchez i reclama el traspàs integral de Rodalies

El Parlament ha aprovat per àmplia majoria una moció d’ERC per reprovar la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per la “constant ineficàcia” en la gestió que Renfe i Adif fan de la xarxa de Rodalies a Catalunya. També retreuen a Sánchez la seva “incapacitat” per adoptar mesures per fer front a les incidències al servei. La moció s’ha aprovat amb els vots d’ERC, Junts, la CUP i el PPC, mentre que els comuns i Vox s’han abstingut. El PSC s’ha quedat sol defensant la gestió de Raquel Sánchez, que en les últimes setmanes també ha estat reprovada al Congrés dels Diputats i al Senat.

La moció presentada per ERC –que des de fa setmanes ha convertit Sánchez en el seu objectiu número u per desgastar el PSC i la Moncloa– també reclama el traspàs “integral i definitiu” de Rodalies a la Generalitat perquè pugui assumir la gestió de tot el sistema ferroviari català. La cambra catalana ha exigit al govern espanyol l’execució “immediata” de totes les partides pressupostàries relacionades amb les inversions pendents a la xarxa de Rodalies –com el Pla Rodalies– i les que siguin necessàries per recuperar la normalitat del servei.

Passatgers esperant a l’estació de Castelldefels de l’R2 de Rodalies | ACN

La cambra catalana també ha demanat a la Generalitat que es posi en contacte amb Renfe i el Ministeri de Transports per reclamar el rescabalament del cost del servei alternatiu de transport que Territori va haver d’habilitar durant l’avaria de la línia R2 Sud de Rodalies, que va estar tres setmanes funcionant a mig gas per un incendi en un quadre de senyals de Gavà. Entre les demanades del Parlament també hi ha, a banda del traspàs del servei de Rodalies, la cessió de la titularitat de totes les infraestructures ferroviàries que es puguin segregar de la xarxa d’interès general i també dels recursos econòmics per gestionar el servei.

Foment xifra en 40.000 milions el dèficit d’inversions a Catalunya

Foment del Treball ha xifrat en gairebé 40.000 milions d’euros la manca d’inversions a Catalunya en els últims 13 anys. Només en l’últim any el dèficit ha crescut en 5.000 milions, segons la patronal. El president de l’entitat, Josep Sánchez Llibre, ha alertat que la falta d’inversions provoca una gran pèrdua d’oportunitats per al país i les seves empreses. La patronal ha insistit que tant l’estat espanyol com la Generalitat són responsables de la manca d’inversions en infraestructures i ha demanat més col·laboració entre administracions per acabar amb el dèficit inversor. Foment també vol que el govern espanyol traspassi la gestió de Rodalies a la Generalitat i ha avançat que després de les eleccions intentaran mitjançar per aconseguir una reunió entre Pere Aragonès i el nou president espanyol per fer-lo efectiu.