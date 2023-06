Ja es pot demanar la baixa per regles doloroses: això és el que s’ha de fer

Les dones que cada mes pateixen dolor menstrual incapacitant podran demanar la baixa a partir d’aquest dijous 1 de juny. La llei espanyola 1/2023 aprovada pel govern de Pedro Sánchez el 28 de febrer entrarà en vigor a partir d’aquest dijous i reconeix també el dret a baixa per interrupció de l’embaràs, sigui voluntària o no. També regula la baixa des del primer dia de la setmana 39 de gestació. D’aquesta manera, amb la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, les dones podran demanar la baixa i percebre la quantitat econòmica establerta per qualsevol malaltia comuna incapacitant.

No hi ha cap requisit que sigui necessari per demanar la baixa més enllà del vistiplau del metge de capçalera, que haurà de constatar la situació d’incapacitat. Així, serà el professional qui decideixi si la dona afectada necessita la baixa perquè el dolor és incapacitant, com és el cas de les dones amb endometriosis, miomes, pòlips endometrials o ovaris poliquístics. També determinarà la durada de la baixa en funció de si la dona ha tingut menstruacions doloroses anteriorment.

Mal de panxa durant la regla

El metge pot decidir que sigui una baixa anual

Les baixes podran arribar a tenir fins a un caràcter anual i serà el metge qui decideixi la seva periodicitat. Si el facultatiu considera que el que convé a la pacient és una baixa anual -és a dir, per a cada vegada que tingui la regla-, la dona no haurà d’anar al metge a demanar-la cada 28 dies. D’aquesta manera podran agafar la baixa sempre que sentin que la menstruació les incapacita per fer la seva feina. La quantitat a percebre durant aquestes baixes és la mateixa que amb altres baixes per malalties comunes, si bé no s’ha concretat exactament en la publicació d’aquesta llei.