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TV3 prepara ‘Els orfes’, un drama familiar amb elements de thriller
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
21/10/2026 12:16

TV3 està encertant de ple amb les últimes sèries que ha estrenat. Després dels bons resultats de Gènesi, també ha agradat molt l’arribada d’In vitro. Doncs bé, ja tenen al cap quina serà la següent i així ho acaben d’anunciar. La nova ficció de 3Cat s’anomena Els orfes, una coproducció que també estarà disponible a HBO que acaba de començar el seu rodatge. El repartiment és molt top, si tenim en compte que l’encapçalen Iria del Río, Enric Auquer, Mima Riera, Carlos Cuevas i María Caballero. Les gravacions es faran principalment a Barcelona, ens comenten, però també hi haurà alguna localització a París i Tenerife.

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Aquesta ficció està dirigida per Patrícia Font, la directora de la pel·lícula nominada al Goya i guanyadora d’un Gaudí El mestre que va prometre el mar. Aquí ens proposa un drama familiar, però amb elements propis del thriller. La història, inspirada lliurement en fets reals, segueix tres germans abandonats en una estació de tren que, anys després, investiguen el seu passat i descobreixen secrets familiars que ho capgiren tot. Explorarà, doncs, elements com la germanor, l’abandonament o la recerca dels orígens.

'Els orfes', la nova sèrie de TV3 que acaba de començar el rodatge
Els orfes, la nova sèrie de TV3 que acaba de començar el rodatge

Així serà Els orfes, la nova sèrie de 3Cat

La sèrie disposarà de sis capítols, en els quals també podrem veure altres cares molt conegudes com Lluís Homar i Anna Azcona. Auquer, Del Río i Riera interpreten uns germans que han viscut sense saber el seu origen, en una línia temporal actual; mentre que Cuevas i Caballero són uns joves, a la dècada dels anys vuitanta, que es veuen obligats a prendre la decisió més dura de la seva vida. 

Les petjades d’abandonament i la dificultat de reconciliar l’amor amb el mal que els han fet centren l’argument. Descobrir d’on venen transformarà la manera en què entenen els seus pares, es miren entre ells i decideixen com viure. Tots tres vam ser abandonats en una estació de tren quan eren molt petits i van créixer en una família d’adopció. De la seva vida anterior, només en tenen records fragmentats: imatges d’uns pares afectuosos i divertits que un dia van desaparèixer per sempre.

Quan la Sílvia decideix indagar en el passat familiar, les primeres respostes posen en dubte tot el que es pensaven que sabien. Qui eren aquells pares capaços de convertir la seva infància en una aventura i després deixar-los enrere? Darrere els records dels seus fills, emergeix la història d’una parella envoltada de secrets, que va prendre unes decisions que van marcar per sempre el destí de tota la família.

TV3

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