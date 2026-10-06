3Cat ha tingut molt bon ull amb Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i El Bulli que ha demostrat que la ficció en obert pot funcionar superbé si està ben feta i té prou pressupost. Aquest dilluns, TV3 ha emès els dos últims capítols amb una fita històrica: tancar la temporada amb el seu màxim d’audiència. S’ha confirmat, així, un èxit que ha anat millorant i millorant a mesura que passaven les setmanes. Del 21,3% de share amb 371.000 teleespectadors de les deu de la nit, al 23,5% espectacular del desenllaç que ha congregat darrere la televisió a més de 313.000 persones.
El Hormiguero no ha pogut competir-hi el més mínim contra aquest final apoteòsic, i això que generava molta curiositat saber què deia Pablo Motos de l’avançament electoral del seu arxienemic Pedro Sánchez. Només han obtingut el 6% del share, que torna a deixar-los fora del TOP 3 de la nit. La medalla de plata ha estat per a La Revuelta i les confessions d’Ana Peleteiro (8,9%) que ni tan sols fan la meitat que la cadena pública. I, a Telecinco, les infidelitats de La isla de las tentaciones només interessen el 6,6% de l’audiència.
Els teleespectadors catalans volien veure el final de la sèrie d’un dels cuiners més internacionals del país, en dos capítols que explicaven les conseqüències que van tenir les acusacions del Santi Santamaría contra la cuina de Ferran i el perquè de la decisió més inesperada. Per què Ferran Adrià va decidir tancar el seu restaurant més icònic després de fer-lo tocar el cel? Les xarxes socials s’han omplert d’aplaudiments cap a un comiat que ha entusiasmat i que deixa amb ganes de més.
Què diuen els teleespectadors sobre el final de Gènesi?
La sèrie ha tingut una bona acollida amb resultats excel·lents, però això ha estat sinònim de ressenyes positives? Doncs sí, i per comprovar-ho només cal llegir els comentaris que s’han escrit a X (l’antic Twitter) en les últimes hores. Desenes de persones han valorat molt positivament la idea de la sèrie i la manera d’actuar dels actors. De fet, pot llegir-se com molts els donen l’enhorabona: “Han combinat la fidelitat històrica i la ficció per explicar un episodi clau de la cuina catalana, amb una interpretació de luxe i un ritme trepidant. I sobretot, enhorabona per fer-ho en català. Quan les coses es fan bé, es diu i punt“. “Enhorabona a tot l’equip de Gènesi, m’ha encantat. Muntanya russa d’emocions durant tota la sèrie. Fantàstic que es puguin crear productes així en català a partir de personatges nostres que han esdevingut universals”, diuen d’altres.
Enhorabona a tot l’equip de #Gènesi3Cat per combinar fidelitat històrica i ficció per explicar un episodi clau de la cuina catalana, amb una interpretació de luxe i un ritme trepidant. I, sobretot, per fer-ho en català. Quan les coses es fan bé, es diu i punt.— Catsèries (@_catseries) October 5, 2026
Enhorabona a tot l’equip de #Gènesi3Cat, m’ha encantat. Muntanya russa d’emocions durant tota la sèrie. Fantàstic que es puguin crear productes així en català a partir de personatges nostrats que han esdevingut universals.— Andreu Monrós Garrigosa (@AndreuMonros) October 5, 2026
La interpretació de Miquel Fernández ha estat molt fidedigna i també molts usuaris destaquen que s’hagi ficat tantíssim en el paper: “L’actor que fa de Ferran Adrià és més Ferran Adrià que el propi Ferran Adrià“. “Molt bon repartiment i molt ben treballats els personatges. Una obra ben feta”, “Em ve tan poc de gust acomiadar Gènesi. Avui se n’emeten els dos últims capítols de la temporada, però confio plenament que n’hi haurà una segona”, “Meravellosa, molt ben feta i una molt bona banda sonora. Més sèries com aquesta, si us plau” o “Interpretació, guió, fotografia… genials. Un Juli i un Ferran immensos. Potser massa romantitzat tot plegat, com sempre. El que més em trontolla és la part del present perquè no aguanta la comparació amb la part del Bulli. Però del millor que ha fet 3Cat” són altres opinions que van en la mateixa línia.
De fet, un dels comentaris que més es repeteixen és precisament que troben que aquesta és de les millors sèries que ha fet mai 3Cat: “Quin espectacle de sèrie, per fi alguna cosa decent a TV3”, “La millor sèrie que ha fet TV3” o “Genial, espectacular, apostoflant com la cuina de Ferran Adrià, que crea una emoció única. Moltes gràcies” resumeixen bé què en pensa la gent.
L’actor que fa de Ferran Adrià és més Ferran Adrià que el propi Ferran Adrià #Gènesi3Cat— Josep Femenías🀄️ (@JosepCatt) October 5, 2026
Quin espectacle de sèrie #Gènesi3Cat per fi alguna cosa decent a TV3— Tramuntana (@violetewow) October 5, 2026
#Gènesi3Cat Meravellosa. Molt ben feta i una molt bona banda sonora. Més sèries com aquesta, si us plau.— Marta Miró (@EloiguiMir) October 5, 2026
Quins grans actors! @Miquelfergarcia @chidolula #mònicalopez @CarlosCuevas44 #Gènesi3Cat 🍽️ @som3cat— Sandra Bartomeus 🎗 (@sandrabartomeus) October 5, 2026
Interpretacions, guió, fotografia… Genials. Un Juli i un Ferran immensos. Potser massa romantitzat tot plegat, com sempre. El que més em trontolla és la part del present. No aguanta la comparació amb la part del Bulli. Del millor que ha fet @som3cat . #Gènesi3Cat— Bernini Zoroastrista (@Bernini_Zast) October 5, 2026
#Gènesi3Cat de les millors series que ha fet tv3— A cotillear (@Cotilleoqteveo_) October 5, 2026
#Gènesi3Cat GENIAL… ESPECTACULAR…APOSTOFLANT…es com la cuina del Ferran Adrià…crea una emoció única.. MOLTES GRÀCIES..!! https://t.co/eKLaZIUbs0— Sisco Bonjorn シスコ (@SC033) October 5, 2026
Molt bon repartiment i molt ben treballats els personatges. Una obra ben feta. #Gènesi3Cat— Pere Brunet (@pere_brunet) October 5, 2026
Moments brillants a la cuina de #Gènesi3Cat 💃🏻— Jordi Figueras (@JordiFiguerasm) October 5, 2026
Em ve TAN POC de gust acomiadar #Gènesi3Cat… Avui se n’emeten els últims dos capítols de la temporada, però confio plenament que n’hi haurà una segona! https://t.co/JhL7arViQZ— Cristina Bordas (@CrisBordas) October 5, 2026
Una sèrie de 10 que els ha fet triomfar i que, segurament, trobaran a faltar.