Carlos Cuevas protagonitza un episodi de Diari d’un actor, una sèrie documental de 3Cat que mostra com és un dia en la vida d’alguns dels intèrprets més famosos del nostre país. En el seu cas, deu ser dels més reconeguts pels teleespectadors després del gran èxit que va tenir a Ventdelplà, Merlí, El 47 o, més recentment, a Gènesi. Ara, obre una finestra a la seva rutina en una jornada de rodatge i això agradarà molt als fans més tafaners.
Actualment, el de Montcada i Reixac està immers en la representació de L’herència, l’obra que protagonitza al Teatre Lliure de Barcelona fins a mitjans de desembre. Fa gràcia que mostri com té organitzat el seu camerino i tot el que fa en un dia de preparació de l’obra: “Quan faig teatre, tot el dia gira al voltant del teatre“. “Et lleves formant part d’una litúrgia, el teu cap no marxa mai del teatre: allò que menges, la música que escoltes, la gent amb qui et relaciones, els plans que fas al matí…”, prossegueix.
En el seu cas, diu que procura “menjar bé“, “fer esport” i tenir el cap i cos “disponibles” per poder fer teatre “sense interferències“. Li fa molt de respecte actuar en una obra de teatre, reconeix Carlos Cuevas, sobretot des de l’agraïment i també la humilitat. Necessita tenir el dia organitzat i, sobretot, tenir el camerino endreçat. Ha fet gràcia, de fet, veure’l confessar que si veu una sabata al mig es posa molt nerviós: “Ui, veure-les així m’és impossible, no ho puc gestionar. Veure que està ordenat em dona una pau mental que no us podeu imaginar“.
En aquest sentit, l’actor confessa que manté un ordre extrem en la seva vida perquè això el fa “feliç” i evita que tingui “angoixa, nervis ni ansietat“: “Crec que endreçar les coses m’endreça a mi i soc bastant quadriculat amb endreçat l’escriptori, plegar bé la roba, tenir tot el que necessito a mà perquè és una manera d’estar jo centrat i organitzat”.
Així és el dia a dia de Carlos Cuevas en un dia de teatre
La sèrie de 3Cat acompanya Carlos Cuevas en un dia d’assaig i això permet veure’l arribar al teatre en moto, vestir-se, deixar-se maquillar i també fer ioga i estiraments abans de la funció. Els teleespectadors de la plataforma podran veure què passa entre bastidors, quan els actors corren per tot el teatre buit mentre reciten el text o bufen l’aigua a dins d’una ampolla per escalfar la veu.
Bon rotllo i molta família, tenint en compte que es veu tot el grup d’actors ajudar-se i també amb complicitat: “Avui t’afaitaràs, no, Carlos?”. En aquest resum hi veiem veritat i també molta emoció, ja que se’l veu fent autocrítica després d’un dels assajos: “No és la millor que hem fet, potser hem parat massa el ritme?”. Fer teatre comporta un “sacrifici” molt gran, però poques vegades se l’havia vist tan content.
El petit tastet que han compartit d’aquest episodi a les xarxes socials ha agradat molt els seus seguidors, que han omplert la publicació d’icones de cors i aplaudiments: “Ets fantàstic“, “Ets un gran!“, “Que maco que ets“, “El millor sempre“, “Carlos, ets una passada d’actor” o “Orgull de Montcada” són alguns dels exemples d’aquests missatges macos que ha rebut.
La sèrie documental està disponible a través de la plataforma 3Cat, amb una primera temporada on també pot veure’s com és el dia a dia d’actors tan diferents com poden ser Eduard Fernández, Elisabet Casanovas, Oriol Pla i Anna Lizaran.