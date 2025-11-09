Les 150.000 reproduccions mensuals que Ventdelplà acumula a la plataforma de 3Cat demostren que la febre per la mítica sèrie de TV3 continua viva entre els fans. Encara incondicionals, acompanyen la Teresa, interpretada per l’Emma Vilarasau, en el seu intent de refer la vida lluny de Barcelona després de patir maltractaments per part del seu marit. Ventdelplà es va estrenar el febrer de 2005 i va registrar audiències del 25% de quota de pantalla les primeres temporades. Quinze anys després d’aquell èxit, les protagonistes s’han retrobat aquest cap de setmana al CCCB, en el marc del Serializados Fest, el festival de sèries de Barcelona. “M’he trobat moltíssima gent que torna a mirar la sèrie, gent que ens diu que la vam acompanyar durant molts anys. Això és molt bonic”, ha dit Emma Vilarasau.
La protagonista d’aquell èxit ha descartat un possible retorn de la sèrie, però ha reconegut que tornaria si li truquessin. La Georgina Latre, l’actriu que interpretava la Isona, filla de la Teresa, sí que ha fantasiejat amb un retorn fugaç de Ventdelplà a la pantalla. Les protagonistes han recordat el bon ambient que s’hi vivia entre tot l’equip, dins i fora de plató, i han obert la porta a fer un “capítol especial” sempre que sigui amb les mateixes persones que feien possible la sèrie. “Ens encantaria. Ara que s’han fet retrobaments d’altres sèries, si poguéssim fer un capítol especial ens ho passaríem meravellosament, però com ha dit la mare [Emma Vilarasau], hauria de ser amb la mateixa gent davant i darrere de les càmeres”, ha dit Latre.
Nostàlgia i enyorança en recordar Ventdelplà
Les dues actrius, que han compartit reflexions amb la Mar Ulldemolins, que interpretava la Mònica, ha ressaltat la “nostàlgia” i “enyorança” que els suposa recordar la sèrie. Totes tres han ressaltat la “humanitat” de les trames, malgrat que han reflexionat sobre el canvi de temps i com avui dia “haurien de canviar” algunes coses del guió. “No pot ser que a una dona se la redueixi a ser ‘la mare de’ o ‘la dona de’, tot i que la Teresa ja en tenia prou amb els problemes que això li donava”, ha comentat Vilarasau. El mateix ha expressat Latre, que vivia a la sèrie una història d’amor amb molta diferència d’edat que ara “es tractaria d’una altra manera”.
Ventdelplà va sumar 365 episodis i va ser líder d’audiència a TV3 entre el 2005 i el 2010. La història de la Teresa representava la lluita d’una mare de família que havia patit violència i s’instal·lava en un poble fictici que, a la realitat, era Breda, un municipi de la comarca de la Selva. En el repartiment també hi havia noms com Carlos Cuevas (Biel), Ramon Madaula (David), Marc Cartes (Julià), Anna Barrachina (Nuri), Pep Cruz (Josep Monràs) o Boris Ruiz (Ramiro), entre altres.