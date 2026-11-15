Carlos Cuevas protagoniza un episodio de Diari d’un actor, una serie documental de 3Cat que muestra cómo es un día en la vida de algunos de los intérpretes más famosos de nuestro país. En su caso, debe ser de los más reconocidos por los televidentes después del gran éxito que tuvo en Ventdelplà, Merlí, El 47 o, más recientemente, en Gènesi. Ahora, abre una ventana a su rutina en una jornada de rodaje y eso gustará mucho a los fans más curiosos.

Actualmente, el de Montcada i Reixac está inmerso en la representación de L’herència, la obra que protagoniza en el Teatre Lliure de Barcelona hasta mediados de diciembre. Hace gracia que muestre cómo tiene organizado su camerino y todo lo que hace en un día de preparación de la obra: «Cuando hago teatro, todo el día gira en torno al teatro«. «Te levantas formando parte de una liturgia, tu cabeza nunca se aleja del teatro: lo que comes, la música que escuchas, la gente con la que te relacionas, los planes que haces por la mañana…», prosigue.

En su caso, dice que procura «comer bien«, «hacer deporte» y tener la cabeza y cuerpo «disponibles» para poder hacer teatro «sin interferencias«. Le da mucho respeto actuar en una obra de teatro, reconoce Carlos Cuevas, sobre todo desde el agradecimiento y también la humildad. Necesita tener el día organizado y, sobre todo, tener el camerino ordenado. Ha hecho gracia, de hecho, verlo confesar que si ve un zapato en medio se pone muy nervioso: «Uy, verlos así me es imposible, no lo puedo gestionar. Ver que está ordenado me da una paz mental que no os podéis imaginar«.

En este sentido, el actor confiesa que mantiene un orden extremo en su vida porque eso lo hace «feliz» y evita que tenga «angustia, nervios ni ansiedad«: «Creo que ordenar las cosas me ordena a mí y soy bastante cuadriculado con ordenar el escritorio, doblar bien la ropa, tener todo lo que necesito a mano porque es una manera de estar yo centrado y organizado».

En el camerino de Carlos Cuevas, tot ordenadet | 3Cat

Así es el día a día de Carlos Cuevas en un día de teatro

La serie de 3Cat acompaña a Carlos Cuevas en un día de ensayo y esto permite verlo llegar al teatro en moto, vestirse, dejarse maquillar y también hacer yoga y estiramientos antes de la función. Los televidentes de la plataforma podrán ver qué pasa entre bastidores, cuando los actores corren por todo el teatro vacío mientras recitan el texto o soplan el agua dentro de una botella para calentar la voz.

Buen rollo y mucha familia, teniendo en cuenta que se ve a todo el grupo de actores ayudándose y también con complicidad: «Hoy te afeitarás, ¿no, Carlos?». En este resumen vemos verdad y también mucha emoción, ya que se le ve haciendo autocrítica después de uno de los ensayos: «No es la mejor que hemos hecho, ¿quizás hemos parado demasiado el ritmo?». Hacer teatro conlleva un «sacrificio» muy grande, pero pocas veces se le había visto tan contento.

El pequeño adelanto que han compartido de este episodio en las redes sociales ha gustado mucho a sus seguidores, que han llenado la publicación de iconos de corazones y aplausos: «Eres fantástico«, «Eres un grande«, «Qué majo eres«, «El mejor siempre«, «Carlos, eres una pasada de actor» o «Orgullo de Montcada» son algunos de los ejemplos de estos bonitos mensajes que ha recibido.

L’actor ha mostrat com és el dia a dia del teatre | 3Cat

L’emoció de l’actor quan arriba el teatre | 3Cat

La serie documental está disponible a través de la plataforma 3Cat, con una primera temporada donde también puede verse cómo es el día a día de actores tan diferentes como pueden ser Eduard Fernández, Elisabet Casanovas, Oriol Pla y Anna Lizaran.