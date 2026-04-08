Revisar las cifras de audiencia televisiva durante un período determinado muy marcado por el calendario proporciona información relevante sobre la sociedad y el país. Qué interesa, qué no interesa y qué interesa aún y nunca lo hubieras dicho. Y es un ejercicio posible con la programación de los días festivos de la Semana Santa, uno de los dos momentos del año, junto con las dos primeras semanas de agosto, en que todo se detiene pero la vida continúa. Lo que hay es un cambio de hábitos que comienza ya en los días laborables, con las vacaciones escolares y parte de los adultos de vacaciones también o bien adaptando sus horarios a la descendencia: estas circunstancias explican, por ejemplo, una caída momentánea de la audiencia de la serie estrella de TV3, Com si fos ahir. Martes y miércoles pasado, la ficción sobre un grupo de boomers exalumnos de un instituto de Barcelona, que a partir de septiembre será la más longeva con su décima temporada, tocó fondo, con unas cifras que ya quisieran muchos otros programas pero que para el Comsi son bajas: un 15,8% de cuota de pantalla y un 15,9%, respectivamente, cuando normalmente está rozando el 20% o por encima y ha llegado a hacer un 24% y algo de share. A pesar de la caída, el jueves, último día de emisión del trimestre, con un final explosivo, se recuperó con un 17,9.

Pero vamos a los días festivos para saber qué han visto los catalanes en la televisión lineal –la convencional, fuera de las plataformas– estos días. Y veremos que la ficción ha sido la estrella: desde películas de temática religiosa hasta comedias con personajes más bien pecadores.

Viernes Santo: una miniserie, un clásico y Joan Pera

El primer festivo de la tanda ofreció un interesante duelo entre una miniserie muy reciente, que se había podido ver en las plataformas los últimos meses, y un clásico entre los clásicos: una tarde en que TV3 ofreció los cuatro episodios de El lladre, la seva dona i la canoa mientras La 1 de TVE emitía Ben-Hur, de 1959, protagonizada por Charlton Heston. Y cabe decir que la batalla la ganó claramente TV3, pero no en el tramo final. Es decir, los dos primeros episodios de la divertida comedia basada en la historia real de un matrimonio británico que intentó estafar a una aseguradora ganaron la partida. Pero el tercero y el cuarto quedaron por debajo de la cuota de pantalla global de Ben-Hur que, como película de tres horas y media, se benefició del mecanismo que prima los programas largos en cuanto al share.

Estas son las cifras:

El lladre, la seva dona i la canoa, capítulo 1: una cuota del 19,5% –un share extraordinario– con 233.000 espectadores de media.

El lladre, la seva dona i la canoa, capítulo 2: una cuota del 14,8% –un share bueno– con 167.000 espectadores de media.

El lladre, la seva dona i la canoa, capítulo 3: una cuota del 12,6% –un share medio– con 134.000 espectadores de media.

El lladre, la seva dona i la canoa, capítulo 4: una cuota del 11,3% –un share modesto– con 116.000 espectadores de media.

Ben-Hur: una cuota del 14,4% –un share bueno– con solo 155.000 espectadores de media.

La primera conclusión, por tanto, es que con una media de espectadores modesta, la película Ben-Hur dio una buena cuota de pantalla a La 1 de TVE porque es más larga que un día sin pan y muchos espectadores se conectaron en algún momento aunque no todos se quedaron. Y la segunda conclusión es que hay clásicos que no acaban de pasar de moda. Al fin y al cabo, a pesar del estilo actoral discutible y hoy en día muy anticuado de Charlton Heston, William Wyler no era un director mediocre. Y la tercera conclusión es que el pico de audiencia del 19,5% de TV3 con el primer capítulo de la miniserie es un éxito incuestionable.

Joan Pera en un momento de la obra ‘Un sogre de lloguer’, emitida por TV3 este Viernes Santo / 3Cat

Y si vamos al prime time del mismo viernes, encontramos otro clásico y otra victoria clara de la cadena pública de televisión catalana: hablamos, como ya es habitual en días festivos, de la emisión de una obra de teatro protagonizada por Joan Pera, el rey catalán de la comedia. ‘Un sogre de lloguer’, grabada en el Teatre Goya de Barcelona, alcanzó una cuota de pantalla del 15,7%, con una media de 206.000 espectadores. Muy por encima del programa que quedó en segunda posición en esta franja nocturna del Viernes Santo, la película Django desencadenado, que emitió La 1 de TVE y que obtuvo solo un 9,4% de share, con 109.000 espectadores de media. El resto de cadenas quedaron muy por debajo. Telecinco, en la tercera posición, no pudo pasar del 6,8% con De viernes.

Sábado Santo: solo se salvan un milagro y el post partido

Tras un Viernes Santo que TV3 y –durante unas horas– La 1 salvaron con bastante dignidad a pesar del sol impresionante que hizo y que llenó playas y montañas, el sábado fue un pequeño desastre. Fuera de los informativos, solo consiguieron cuotas de pantalla dignas una película sobre un milagro –volvemos con las películas de temática religiosa que siguen siendo un must para estas fechas–, el Gol a Gol posterior al partido del Barça y, atención, sorpresa, un capítulo de la serie policíaca francesa Tàndem. Son los espacios que resistieron mejor la tarde y la noche de un día en que mandaron el buen tiempo y el fútbol en la plataforma DAZN.

Entrando en detalles, el termómetro que demostró que iban mal dadas fue la cuota de pantalla del Telenotícies Vespre de TV3, que coincidió con el partido Atlético de Madrid-Barça, con remontada y victoria de los blaugranas: un triste 14,8% (con 219.000 espectadores de media), cuando normalmente, incluso el fin de semana, este informativo está por encima del 20%. En esa franja, por tanto, en las casas y en los bares, se veía el fútbol. Esto explica también que el documental programado inmediatamente después del TN Vespre, Picap: 40 años creando espacio musical catalán, se quedara solo con 114.000 espectadores de media y un share de 7,4%. Y no es extraño que, por el contrario, la audiencia de TV3 se recuperara a una hora tardía, las once de la noche, cuando terminó el partido y comenzó el Gol a gol para comentarlo, que alcanzó un 12% de cuota de pantalla, con 132.000 espectadores de media.

Hasta entonces, por la tarde, había asomado la cabeza la película Fátima, basada en la historia real de 1917 en que tres niños de un pueblo de Portugal aseguraron haber presenciado apariciones de la Virgen María y desencadenaron una amplia reacción social y el reconocimiento de un supuesto milagro por parte de la Iglesia católica. Allí está, aún, el santuario de Fátima. Este film alcanzó, a primera hora de la tarde, un meritorio 13,8% de share, con 155.000 espectadores de media. Y, a las siete de la tarde, el capítulo Puòg de Sant Lop de la serie Tàndem dio una pequeña campanada con un 11,2%, después de que una vez terminada la película de primera hora de la tarde la cuota de pantalla hubiera caído a un 9,1% con otro film, La impaciencia del corazón.

Domingo de Resurrección: el peor día para TV3

La caída de la audiencia llegó a su punto más acusado el Domingo de Resurrección. Fue un día flojo para todas las cadenas, pero la catalana sufrió especialmente, ya que no logró liderar ninguna de las franjas importantes. A primera hora de la tarde, la batalla de las películas la ganó La 1 de TVE con El velo pintado, que alcanzó un 11,2% de cuota y 132.000 espectadores de media. Un punto y poco más de lo que logró TV3 (9,8%, 117.000 espectadores de media) con L’ombra de Caravaggio. La segunda franja de la tarde, curiosamente, fue para Telecinco, que raramente consigue un liderazgo: fue con la película El sacrificio, que obtuvo un 10,2% de share con 107.000 espectadores. La 1, con Memorias de una geisha, quedó en segundo lugar (8,7 y 91.000) y TV3, en tercer lugar, con el film Lluita per la pau (6,5 y 69.000). Por la noche, las cosas no fueron mucho mejores para la cadena catalana, aunque más matizadas, ya que el Trenta minuts titulado Fe a la xarxa quedó en segundo lugar, con un 10,9% de cuota y 175.000 espectadores de media, contra la película Uno de nosotros de La 1 (11,6% y 168.000 espectadores).

Lunes de Pascua: el cuarto día resucitó

Finalmente, el último de los días festivos de la Semana Santa en Cataluña –en España el día de la mona es un laborable normal y corriente, ya han hecho la fiesta Jueves Santo–, fue el de la resurrección de la audiencia para TV3, con un éxito rotundo e incuestionable, el de la película El 47, la gran triunfadora de los Premios Gaudí de 2025. Con la programación de este film, la cadena catalana hizo un pico de 19,2% de cuota de pantalla, con 291.000 espectadores de media, y 632.000 de audiencia acumulada. Es la película más vista esta temporada y se impuso a la competencia con más del doble de puntos de share, ya que, en segundo lugar, quedó El hormiguero, con el actor Luis Zahera, que no pudo pasar de un 9% y 162.000 espectadores de media. Mientras tanto, en La 1, La revuelta se quedaba con un triste 7% (133.000 espectadores de media).

Un momento de la película ‘El 47’, que ha triunfado en TV3 esta Semana Santa / 3Cat

Esta paliza a las otras cadenas era la culminación de un día que ya había comenzado con buen pie en Sant Joan Despí: a primera hora de la tarde, la cadena catalana ya había derrotado al resto con la película Un plan brillante, con un 21,3% de cuota de pantalla y 218.000 espectadores de media. En esa franja, La 1 apenas lograba un 8,3% de share (83.000 espectadores de media), con Directo al grano. Y el tercer clasificado era Antena 3, con Sueños de libertad (7,6% y 77.000). Así se cerraba el siempre elocuente balance de las audiencias televisivas de las cadenas de televisión convencionales por Semana Santa.