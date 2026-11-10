La Marató llega a su 35ª edición con un programa muy especial que se celebrará el 13 de diciembre. En esta ocasión, el foco se pondrá en las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares que afectan a más de 300,000 catalanes en alguna de las 750 patologías diferentes en las que se presentan. Raquel Sans y Miki Núñez han liderado la presentación ante los medios esta mañana, la misma pareja que conducirá el programa más solidario de la casa ahora sobre Parkinson, Alzheimer o ELA. Ambos han aplaudido poder dar voz a más de 40 testimonios, una cifra récord, e insisten en que el objetivo final vuelve a ser recordar la importancia de la investigación.

Bajo el lema «La Marató que habla Neuro«, la iniciativa quiere dar visibilidad a enfermedades que a menudo avanzan de manera progresiva, son irreversibles y tienen un impacto profundo tanto en la vida de los pacientes como en la de sus familiares y cuidadores: «Queremos divulgar y poner estas enfermedades en el centro, hacerlas visibles y contribuir al compromiso ciudadano para la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Queremos comprenderlas, hacerlas nuestras y explicarlas de esta manera tan especial», ha destacado la presidenta de 3Cat, Rosa Romà.

La dimensión del reto es considerable. No se trata de una única enfermedad, sino de un conjunto muy grande de patologías que afectan el cerebro, el sistema nervioso y la musculatura. Son muchos los catalanes que conviven con alguna de estas patologías, que pueden afectar funciones tan básicas como caminar, hablar, respirar o recordar. Todos tenemos cerca a alguien que ha padecido alguna, de hecho, y cabe remarcar que la afectación no se limita a los pacientes, ya que las familias y las personas cuidadoras asumen progresivamente una carga física y emocional muy importante.

Así ha sido la presentación de La Marató | 3Cat

La investigación es, precisamente, el principal motivo de la movilización. Actualmente, no hay cura para muchas de estas patologías, pero los avances científicos han permitido desarrollar tratamientos que pueden ralentizar su progresión o controlar algunos de los síntomas: «La investigación es la única que puede encontrar la cura», ha defendido Lluís Bernabé, presidente de La Fundació La Marató, que ha hecho un llamado a sumar esfuerzos y conseguir recursos no solo el día del programa, sino durante todo el año.

Una campaña que juega con las palabras y las neuronas

La campaña de sensibilización de este año gira en torno al prefijo «neuro», que sirve de hilo conductor para explicar las diferentes realidades vinculadas a estas patologías. La propuesta gráfica incorpora expresiones como «neurocuidadores» y «neuroinvestigadores», por ejemplo, y juega con la ausencia o la transformación de letras y palabras para representar cómo estas enfermedades pueden alterar las capacidades y las actividades cotidianas.

Uno de los elementos más destacados de la campaña es la participación de Joan Dausà, que ha transformado su canción icónica Per nosaltres i els de dalt en Per neuraltres i el badal. La nueva versión, que forma parte del Disc de La Marató, cuenta con la participación de los Parkinsongs, el coro de personas con Parkinson del Hospital de Sant Pau. El resultado es una metáfora musical preciosa de la pérdida neuronal y de las dificultades que pueden aparecer en funciones como el movimiento, la memoria o el habla.

Raquel Sans y Miki Núñez, al frente del programa televisivo de La Marató

¿Y qué podrán ver los telespectadores en TV3 el próximo 13 de diciembre? El programa especial de este año, como decíamos, estará presentado por Miki Núñez y Raquel Sans. La retransmisión televisiva comenzará a las 9.30 h desde la Torre de Collserola, donde se mantendrá hasta las 14.30 h cuando comience el TN Migdia. Después, La Marató retomará la emisión a las 16 h desde el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, hasta la una de la madrugada, cuando se dará a conocer el marcador final.

La Torre de Collserola, inaugurada el mismo año que nació La Marató, en 1992, se ha escogido como escenario simbólico de esta edición. La infraestructura se convertirá en el centro neurálgico de la primera parte de la jornada y servirá para establecer una metáfora con el cerebro y las conexiones neuronales. De la misma manera que las neuronas transmiten información, la torre hace llegar las señales de radio y televisión a todo el territorio.

Durante las cinco primeras horas, el programa conectará con las más de 3,000 actividades solidarias organizadas en toda Cataluña. Habrá reportajes y conexiones en directo con reporteros bien conocidos como Helena Garcia Melero, Toni Cruanyes, Marc Ribas y Elisenda Carod, que se encargarán de dar a conocer historias e iniciativas solidarias. Abraham Orriols también mostrará algún tramo del Camino de La Marató, una nueva iniciativa de este año que consiste en una red de 15 itinerarios solidarios que suman 1,100 kilómetros y conectarán todas las comarcas catalanas.

Rosa Romà, la directora de 3Cat, aplaude la tarea de La Marató | TV3

La música y el entretenimiento también tendrán un papel destacado. El grupo The Txandals tocará algunos de los grandes éxitos de los años ochenta y noventa, mientras que Raquel Sans y Miki Núñez protagonizarán una «travesía» especial preparada para la ocasión. Además, el tradicional partido de fútbol de famosos se disputará en el estadio Nou Sardenya y se podrá seguir a través de Esport3, con conexiones divertidas de los personajes de Crackòvia. Además, nos han adelantado que la ficción de 3Cat también se sumará a la causa. Com si fos ahir incorporará una trama relacionada con el Alzheimer en uno de sus capítulos, con la intención de poner el foco en la importancia de los cuidados que ofrecen tanto los familiares como los profesionales sanitarios.

En cuanto a la radio, Roger Escapa conducirá una edición especial de El suplement desde la Universidad de Lleida, a partir de las 8 h de la mañana, con contenidos compartidos con TV3 y protagonismo para los testimonios y sus familias. La movilización radiofónica, sin embargo, comenzará días antes: durante toda la semana previa, buena parte de la programación de Catalunya Ràdio incluirá entrevistas, reportajes y contenidos de divulgación sobre estas enfermedades.

Algunos de los primeros testimonios de La Marató de este año

La presentación ha servido para conocer algunos de los testimonios que protagonizarán la campaña y que permitirán entender cómo cambia la vida de una persona cuando recibe un diagnóstico de estas características. Es el caso de Tània, una de las testigos más jóvenes, que convive con una distrofia que provoca que su organismo genere una proteína tóxica que afecta los músculos: «Es una enfermedad neurodegenerativa y ves que poco a poco vas empeorando», ha explicado. Su voluntad es que la sociedad tome conciencia de la importancia de las capacidades que a menudo se dan por hechas: «Me gustaría que la gente se diera cuenta de que es afortunada de poder caminar o sonreír, mientras hay gente como yo que no puede».

También se ha presentado el testimonio de un hombre de 35 años con ELA, que sufre una fuerte debilidad en las manos y en las piernas. En su caso, la enfermedad tiene un fuerte componente familiar porque su padre, su abuelo y su hermana también la han sufrido. Para evitar que su hijo heredara la patología, explica que recurrió a una selección de embriones: «Yo prefiero centrarme en lo que sí puedo hacer», ha explicado. Y ha añadido que, al haber podido evitar la transmisión de la enfermedad a su hijo, siente que también ha ganado una batalla contra ella.

La Marató de 3Cat se centra en las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares | 3Cat

Estos relatos formarán parte de una edición que reunirá a más de 40 testimonios de diferentes edades y realidades. El programa también pondrá un énfasis especial en las personas cuidadoras, con reportajes que mostrarán cómo un diagnóstico puede transformar la vida de toda una familia y cómo cambian las necesidades de atención a medida que avanza la enfermedad.

¿Qué se sabe del disco de La Marató de este 2026?

La música tendrá también su propia cita con el Disco de La Marató 2026, que reúne 12 piezas interpretadas por artistas catalanes de diferentes generaciones, diez de las cuales son canciones escritas originalmente en catalán. Entre las propuestas -que nos aseguran que «emocionarán»- habrá Vestigis, un poema de Mireia Calafell sobre las consecuencias del Alzheimer que recitará Carme Elias, actriz que convive con esta enfermedad. También habrá una nueva versión de No tinc temps, de Mazoni, interpretada por Lax’n’Busto con Pemi Fortuny, y una reinterpretación de Ai, Dolors, de Manel.

El disco se pondrá a la venta el domingo 29 de noviembre, en formato CD, por 12 euros, con una selección de diarios y revistas. También se podrá comprar en la tienda de 3Cat, tanto en CD como en una edición especial en USB, y estará disponible en formato digital en Apple Music.