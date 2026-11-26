Día grande en los estudios de 3Cat. Pero este miércoles, hay que decir TV3, porque este miércoles se celebra uno de los momentos estelares de la televisión pública de Cataluña, el debate electoral. Porque, guste o no, los debates se inventaron para ser vistos. Y si alguien tiene alguna duda, que le pregunte a Richard Nixon. De hecho, son un ritual de las campañas electorales. Una pieza necesaria que, más que hacer ganar, te puede hacer perder unos comicios. Sobre todo, unas elecciones como las programadas para el 29 de noviembre, con una bolsa destacable de indecisos, el miedo de algunos a perder el favor de las encuestas y otros aspirando a una posible remontada.

No te lo puedes perder L’u per u del debate de TV3

El debate de TV3 cumple todas las reglas de los eventos que se conocen como infoentretenimiento: recibimiento de directores y ejecutivos, alfombra roja, photo-call y encuentros furtivos de los asesores. En esta ocasión, sin embargo, ha habido un invitado que no se esperaba, el viento y el frío. Al fin y al cabo, falta un mes para Navidad y algunos de los participantes esperan que el Tió cague antes de tiempo. La llegada estaba programada y preparada. Tanto es así que el jefe de seguridad de la Corporación ha ido a recibir a la delegación del Cuerpo Nacional de Policía que se encargan de la seguridad de los dos ministros que participan en el debate y explicarles el programa.

Los candidatos llegaban a la entrada de los estudios en intervalos calculadamente prudenciales. Primero, llegaba un carrito en formato de carrito de golf, que abría camino, y seguidamente, el vehículo con el candidato. El primero, Xavier Garcia Albiol del PP; después la juntaire Míriam Nogueras; en tercer lugar, Gabriel Rufián, que ha salido de un coche con un general «¿qué tenemos que hacer?» y ha saludado al personal de la cafetería que curioseaba la llegada. Ernest Urtasun, jefe de filas de Frente Amplio; Juanjo Aizcorbe, de Vox -que ha llegado en taxi- y el socialista Jordi Hereu.

El candidato de Vox, Juanjo Aizcorbe, al llegar a los estudios de TV3, en taxi/Quico Sallés

Poca prensa y dos sorteos

Una de las diferencias con otras ediciones del debate ha sido la pérdida de efectivos de periodistas de otros medios que venían a cubrirlos. Quedan lejos las decenas de periodistas gráficos y redactores que lo cubrían. La cantidad de debates, entrevistas, podcasts e influencers hacen perder una de las joyas de la prensa política, como es un debate, pero que se resiste a morir en una estantería de museo de arqueología.

Una vez los candidatos se han hecho la foto con el politburó de la Corporación y los directores de los medios públicos, han pasado por maquillaje y han bajado al plató para un doble sorteo. Por un lado, unos sobres con el nombre de uno de los candidatos. «¡Un amigo invisible!», ha ironizado Rufián. Es una costumbre del debate televisivo: que cada candidato formule una pregunta a uno de los otros candidatos y que nadie sepa hasta el momento de la pregunta a quién le ha tocado. El segundo sorteo, orquestado por el director del debate, Albert Mercader, y la moderadora, Ariadna Oltra, ha sido para decidir quién lo empezaba. Le ha tocado al candidato de Vox, que ha tenido que abrir plaza.

Miembros del equipo técnico de TV3 preparan la escenografía de la fotografía de los candidatos del debate/QS

Sentados

La curiosidad del formato del debate ha sido que los candidatos han estado sentados y con mesa. Un panorama extraño para un debate televisivo. Pero todos se adaptan, como se ha visto en los candidatos una vez han bajado al plató. Todos con lazo lila de denuncia contra las violencias machistas excepto el candidato de Vox. Buen tono antes de empezar, aunque hay animadversiones personales tan insuperables que parecen encuentros entre Batman y Joker.

El debate ha comenzado con un ritmo bajo, con el tradicional tuya-mía entre Nogueras y Rufián, pero ha sido como un motor diésel. Se ha calentado y ha terminado de despegar con la intervención de Albiol, que intentaba explicar su proyecto de vivienda y escuchaba el murmullo de fondo de comentarios de los contertulios, ha saltado como un resorte. Así se ha dirigido a Rufián y le ha espetado: «¿Quieres callar, por favor?» y al intentar continuar, y persistir el zumbido, se ha cuadrado: «¡Déjenme hablar! ¡Un poco de educación todos juntos!». Y le han hecho caso.

Pero al poco tiempo, ha vuelto, cuando se ha girado y le ha vuelto a decir a Rufián «¿Pero puedes callar de una vez, tío? ¡Eres muy pesado!» con un «¡Hostia!» incorporado. Rufián le ha dicho que era un «debate». Y Albiol le ha replicado que no «podía estar todo el tiempo aquí hablando». Parecían dos compañeros de pupitre haciéndose la puñeta por exceso de confianza. Momentos antes, sin embargo, estaban charlando de fútbol a propósito de Urtasun que le recriminaba al alcalde de Badalona que no le gustara Lamine Yamal. Cabe decir que Rufián y Albiol son pericos.

Ernest Urtasun y Gabriel Rufián conversan antes del debate/Quico Sallés

Más ritmo

A partir de aquí, la cosa se ha alborotado y se ha vuelto a calmar cuando el candidato de Vox ha intervenido. Aizcorbe ha leído su entrada al debate, cómo no con la inmigración como receptor y con un catanyol digno de estudio, ante la sorpresa de sus contrincantes que incluso se ha oído un «joder» que a alguien le ha salido del corazón. De hecho, el realizador ha hecho una delicatessen televisiva porque mientras leía Aizcorbe enfocaba los rostros de los debatientes, que eran todo un homenaje a Mister Bean.

A partir de este punto, el ritmo ha fluido más pero con los argumentos habituales de cada candidato. Rufián y las derechas españolas y catalanas. Albiol y la seguridad. Aizcorbe y «toda África que ha llegado a España». Nogueras y los catalanes al margen de las opciones de PSOE y PP. Hereu y la obra de gobierno. Urtasun, con los hits para su público, con los derechos sociales conseguidos con el pacto de gobierno con el PSOE.

Con Rodalies ha llegado la disputa más sonora ha estado entre Nogueras y Rufián cuando la juntaire le ha reprochado al republicano que habían investido a Salvador Illa y Pedro Sánchez. Rufián se ha picado y le ha replicado que gracias a los acuerdos miembros de su formación han salido de la cárcel y el presidente Puigdemont puede volver a Cataluña. «Decir a cambio de nada es miseria nacional», ha concluido Rufián mientras Nogueras hacía oídos sordos.

Melindrisme

El final del debate llevaba el acento de miel y mató que no podía faltar en el país de Vicens Vives. Ha sido cuando después del tono, algunas disputas y algún punto de amargura, Oltra ha pedido a los candidatos que dijeran una virtud de dos candidatos. Otro episodio protagonizado por el dúo Albiol y Rufián, que, a la vista de las maravillas que se decían unos y otros, el candidato del PP ha pedido chocar la mano a Rufián y este le ha negado todo diciéndole «no te pases». Ha sido el punto final de un debate en la televisión de Cataluña donde se ha hablado muy poco de Cataluña, y, en cambio, después de muchos años, no se ha oído el castellano.