La confrontación de bloques entre las izquierdas y las derechas españolas ha marcado de principio a fin el debate electoral de TV3 de cara a las elecciones españolas del 29-N, y ha dejado Cataluña completamente desdibujada del centro de la discusión política, como está pasando desde que comenzó la campaña. En este tablero polarizado en dos bandos y marcado por el juego limpio entre las candidaturas que conforman cada uno de los bloques, ERC se ha alineado con el bloque socialista en nombre del antifascismo –con algún intento de marcar distancias como cuando les ha reprochado el adelanto electoral que ha hecho descarrilar acuerdos de investidura como ahora la financiación o la condonación del FLA–, mientras que Junts ha intentado centrar su discurso en Cataluña desde el minuto uno y marcar distancias a derecha e izquierda.

El planteamiento responde directamente a la estrategia de los dos bloques para intentar concentrar el voto en la pugna por mantenerse o asaltar la Moncloa este domingo. De hecho, el candidato del PSC, Jordi Hereu, ha hablado abiertamente de «bloques» durante el debate para «detener la coalición del demonio» de PP y Vox. Si Cataluña ha tenido muy poco peso específico durante las dos horas de debate, no ha habido ni rastro sobre el conflicto político entre Cataluña y España. Un conflicto reconocido por el mismo gobierno español de Pedro Sánchez en el acuerdo de Bruselas con Junts y en el pacto entre PSC y ERC, con el compromiso de los socialistas para abordar esta situación.

En materia de pactos el debate ha servido a PP y Vox para reafirmar que, si suman, pactarán para llegar al gobierno español. El complicado papel de Junts para no caer en ninguno de los dos bloques se ha evidenciado cuando Albiol ha reprochado a Míriam Nogueras que no quiera apoyar a un eventual gobierno de PP y Vox. La candidata de Junts ha dejado claro que ellos no se han casado con ninguno de los dos bloques «a cambio de nada» y ha ido más allá afirmando que no participarán de un ejecutivo que «quiere cargarse el catalán». «Ya lo intentaron en 2017 y esta semana demostraron que seguimos donde estábamos», ha añadido en referencia al acuerdo que puso sobre la mesa al resto de candidatos para comprometerse a usar el catalán en el Congreso. Aparte de la buena sintonía de PP y Vox, Urtasun y Hereu han dejado claro en reiteradas ocasiones que si pueden, reeditarán el pacto progresista, y el candidato socialista ha reprochado a Rufián que plantee la cita electoral en una pugna entre PSC y ERC y ha pedido concentrar el voto en su formación porque PP y Vox son «la coalición del demonio» que amenaza, según ha dicho, todo el estado del bienestar.

Los candidatos Míriam Nogueras (Junts), Ernest Urtasun (Comuns-Front Amplio) y Gabriel Rufián (ERC) se preparan para la foto del inicio del debate electoral de 3Cat / Miquel Codolar / ACN

Enfrentamiento por la vivienda con Junts cargado contra las políticas de Colau

El bloque dedicado a las políticas de vivienda ha hecho saltar las primeras chispas entre los bloques y ha servido para visualizar la soledad de Junts en medio de esta guerra de bloques. Ernest Urtasun ha reprochado a la formación juntera haber votado en contra de los decretos de vivienda, abriendo un flanco de crítica que ha sido aprovechado por las izquierdas. Míriam Nogueras ha respondido exigiendo autocrítica a los Comuns y denunciando que las políticas aplicadas durante los últimos años han dejado una situación «mucho peor» para los ciudadanos. «Si continúan apostando por las medidas de Ada Colau no nos entenderemos», ha advertido la juntera, que en esta campaña ha dejado claro que no aceptarán un ejecutivo con la cabeza de lista de Frente Amplio como ministra. La presión sobre los junteros se ha intensificado con la intervención de Gabriel Rufián, que ha interpelado directamente a Junts, al PP y a Vox para preguntarles si rechazaron el decreto sobre los alquileres de temporada «por intereses inmobiliarios». La acusación ha indignado a Nogueras, que ha cortado al republicano exigiéndole «que pare de mentir».

Por su parte, el candidato del PP, Xavier García Albiol, ha reclamado seguridad jurídica para el sector y ha avanzado que las medidas de vivienda aprobadas por el ejecutivo del PSOE «serán las primeras que derogaremos» si los populares llegan a la Moncloa. En este bloque, Urtasun ha acusado a Albiol de haber construido solo ocho viviendas públicas en Badalona desde que es alcalde. Una afirmación que Albiol ha rebatido lanzándole un papel con las ofertas de vivienda pública de la cuarta ciudad más poblada del país, un gesto que el dirigente de los Comuns ha replicado reprochándole que estas promociones son de la Generalitat. Una afirmación que el alcalde badalonés ha negado rotundamente. En medio de este tira y afloja, los ministros Hereu y Urtasun han defendido la acción del ejecutivo de Sánchez, mientras el candidato de Vox ha vinculado la falta de pisos a la inmigración y ha reclamado acelerar la construcción y bajar impuestos.

La inmigración: dos modelos diferentes

El segundo bloque, dedicado a los servicios públicos e inmigración, y a pesar de estar centrado «hacia la Cataluña de los diez millones», ha pasado de puntillas sobre la realidad del país. El candidato de Vox ha asegurado que los servicios públicos están desbordados y ha vinculado inmigración y delincuencia a las personas migrantes con el aumento de los delitos. Albiol, por su parte, ha defendido una inmigración «ordenada y legal», y ha relacionado la inmigración irregular con la ocupación ilegal y también ha dicho que supone un factor «de distorsión» y de los problemas en los barrios. Ante este discurso, Urtasun ha acusado a Albiol de tener una actitud racista –pidiéndole que retire las pancartas «en las que señala como delincuentes a los catalanes de origen árabe»– y el candidato de ERC ha reprochado a PP y Vox que les molesten los más débiles y, en cambio, no lo hagan con los extranjeros que «compran bloques de pisos enteros y ponen los pisos a dos mil euros».

Los candidatos se preparan para la foto de familia antes del debate electoral de 3Cat / Miquel Codolar / ACN

Por su parte, Nogueras ha reprochado a Hereu que hable de «la Cataluña de los 10 millones» sin que los servicios públicos «estén dimensionados» y el candidato socialista le pide que apoye el nuevo sistema de financiación, pero Nogueras ha dejado claro al inicio del debate que el objetivo de Junts para la próxima legislatura es conseguir el concierto económico. Además, la candidata de Junts ha reclamado que Cataluña debe poder gestionar la inmigración, señalando a Podemos como el responsable, junto con PP y Vox, de tumbar esta iniciativa en el Congreso. El cabeza de lista del PSC ha alertado del bloque que forman PP y Vox en materia de inmigración, y ha criticado que Junts «muchas veces ni sabe dónde está». Finalmente, Gabriel Rufián ha acusado a las derechas de confrontar a la clase trabajadora, y ha apostado por integrar la inmigración con derechos y deberes.

Choque entre ERC y Junts en el bloque de infraestructuras por Rodalies y la amnistía

El debate sobre infraestructuras ha enfrentado a ERC y Junts en torno a la estrategia política en torno a la red de Rodalies de Cataluña, y también con la amnistía. Primero, el cabeza de lista socialista ha reconocido que la red de Rodalies «no está a la altura», mientras que Ernest Urtasun ha reprochado al PP, pero también al PSOE, haber priorizado la alta velocidad en detrimento del tren de proximidad. Por otro lado, Gabriel Rufián ha aprovechado este bloque para marcar distancias con los socialistas y ha reprochado a Pedro Sánchez «la convocatoria irresponsable de elecciones». Un adelanto electoral que, como él mismo ha dicho, ha frenado las inversiones en la red y, además, ha detenido la nueva financiación y la condonación del FLA.

El dirigente republicano también ha dirigido parte de sus críticas contra Junts, que defiende un traspaso integral de Rodalies, y que el servicio esté gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Según el republicano, los junteros venden «magia y fantasía» al plantear la independencia como salida. En este, Nogueras y Rufián se han enfrascado en una disputa dialéctica. La primera le ha replicado que «mágico es investir a Illa y Sánchez a cambio de nada», mientras que el cabeza de lista de ERC se ha revuelto y le ha dicho que «no le permito que diga ‘a cambio de nada’ cuando hay gente de su partido durmiendo en casa y Carles Puigdemont volverá gracias a eso».

Los candidatos antes de comenzar el debate de TV3/Quico Sallés

Preguntas cruzadas para comenzar el debate

El debate ha comenzado con las preguntas cruzadas entre los candidatos, que han tenido que dirigir al candidato que les ha tocado por sorteo. Aizcorbe ha preguntado a Urtasun por qué los catalanes deberían confiar en las políticas de vivienda de Ada Colau. «Ustedes han votado en contra de los decretos de vivienda que han conseguido las prórrogas de los contratos de alquiler», ha respondido; y ha añadido que «no aceptaremos ninguna lección de quien no construye vivienda pública y quien vota en contra de los derechos de la gente». Albiol ha preguntado a Hereu sobre qué harán en las próximas semanas con los inmigrantes en situación irregular que entran al Estado. «Zarzuela», ha interrumpido Rufián antes de que Hereu respondiera que «debemos atender a las personas que llegan a nuestro país».

Fruto del azar, Nogueras ha preguntado a Rufián si estará «con el partido españolista de Podemos» –en referencia al voto en contra al traspaso de competencias en inmigración– o bien con los intereses de los catalanes, y Rufián ha respondido asegurando que Junts ha votado con PP y Vox en 44 ocasiones en esta legislatura. Asimismo, ha defendido que es consciente de que en Cataluña hay gente que no es independentista y si queremos que Cataluña sea un país y no una tribu, debemos dejar de repartir carnets de pureza», ha añadido. Por su parte, el cabeza de lista de ERC ha preguntado al del PP por los pactos postelectorales, y sobre si se siente representado por Milei, Trump o Netanyahu. Albiol ha dicho que se siente representado por Feijóo y que espera que puedan gobernar en minoría, «pero si no es posible le digo sin problema que llegaremos a un acuerdo probablemente con Vox». Finalmente, Hereu ha preguntado a la cabeza de lista de Junts sobre la idoneidad de la entrevista de Carles Puigdemont en El Mundo, pero la cabeza de lista de Junts ha señalado que a los socialistas no les molesta el medio, «sino quién responde», y ha sacado pecho porque el presidente en el exilio «les ha ganado la batalla».