Nuevas elecciones, nuevo debate de TV3. Un debate entretenido porque se han hecho muchos y los candidatos ya se han tomado la medida. Dos horas de batalla dialéctica, con diferentes ritmos pero con intervenciones frescas, incluso entrañables, de algunos de los cabezas de lista. El hecho de que las elecciones del 29 de noviembre van de lo que van, hace que los candidatos de las formaciones catalanas o con franquicia catalana, se lo tomen de manera diferente que no un debate electoral para las municipales o las del Parlamento. Este es el uno por uno del debate. Un adjetivo para cada participante.

Jordi Hereu, al límite

El ministro y candidato del PSC por Barcelona ha llegado justo de voz y también de ánimo. Si al principio de campaña, por la voz, parecía el cuarto Bee Gees, esta noche parecía Rod Stewart en una noche de fiesta mayor. De hecho, ser un político de los 90 y principios de los dos mil recauchutado no es muy buena idea en los nuevos formatos políticos de hoy en día. A veces, el candidato parecía desconectado del debate y se acercaba más a la figura del director de la oficina bancaria del barrio que saluda con entusiasmo a los pensionistas y resopla cuando el mecánico le reclama mejorar la póliza de crédito. Al fin y al cabo, Hereu tampoco está muy inquieto, porque sabe que por Barcelona el cabeza de lista es Pedro Sánchez. Llevaba corbata roja.

Jordi Hereu, candidat del PSC/QS

Ernest Urtasun, conectado

Urtasun es un viejo zorro. Durante el debate ha sido tan perspicaz que ha socializado en el PSOE y ERC las carencias del gobierno de Sánchez, y ha privatizado sus éxitos. Urtasun ha vuelto a lucir oficio, dirigiendo el mensaje muy claramente a su público. Urtasun sabe que es como un mueble de Ikea que queda bien en la tele, pero cuando lo montas en casa siempre queda algo torcido o un tornillo mal colocado. De todas formas, el candidato de Frente Amplio ha hecho el trabajo de manera ágil y con sobriedad. Urtasun no llevaba corbata.

Ernest Urtasun, en un moment del debat de TV3/QS

Míriam Nogueras, trabada

La candidata de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, no ha tenido una buena noche. De hecho, no ha tenido una buena campaña, sobre todo, porque era una tarea gigante poder colocar su mensaje en la biosfera de estas elecciones sin parecer la reina gritando «que me traigan el corazón de Blancanieves». Además, ha tenido que protegerse de los persistentes ataques de Gabriel Rufián a su formación que desprenden una relación como si jugaran al rugby Sauron contra Lord Voldemort. Un hecho habitual en la historia cainita del independentismo. Nogueras ha intentado hacer alguna jugada individual pero en los debates es como los partidos de fútbol de contraataque, si tomas el balón no debes soltarlo.

Míriam Nogueras, en un moment del debat de TV3/QS

Gabriel Rufián, enchufado

El candidato de ERC puede estar contento porque parece que le han hecho unas elecciones a medida. El tono, el contenido y el formato de la campaña le han ido de perlas. Posiblemente, la historia no le dé otra oportunidad como esta y, por eso, la ha aprovechado. Con un riesgo, sin embargo, creerse V de Vendetta, el personaje de novela gráfica inspirado en Guy Fawkes, como la gran esperanza de la revuelta general de las clases obreras. Su intervención en el debate ha sido hiperactiva, ha provocado a Xavier García Albiol, y ha mostrado descaradamente su aversión con Nogueras. En cambio, ha sido sarcástico con el candidato de Vox. Perspicaz en la puesta en escena y en las expresiones para dar una buena dosis del personaje que ha ofrecido en esta campaña a los rufianers, los fans de la nueva polítiktok. Llevaba corbata lila.

Gabriel Rufián, en un moment del debat de TV3/QS

Xavier García Albiol, cómodo

El candidato de PP, Xavier García Albiol, tiene más callos que un albañil en el tema de la política. La política municipal en la ciudad del Anís del Mono y de Manolo Escobar ayuda mucho a adaptarse al medio. Y, además, el candidato del PP tiene una ventaja clamorosa, le gusta la gente. Por lo tanto, le gusta la política popular, con mensajes cortos y al grano. Entre la experiencia y la virtud, Albiol hace como Cruyff, va a los debates a disfrutar, a hablar de su libro, y a razonar a su manera. Por eso, si tiene que decirle a alguien que se calle, lo dice y se queda tan ancho y, si tiene que reír, ríe. La confrontación calculada y empática con Rufián ha sido la imagen del día. No llevaba corbata.

Xavier Garcia Albiol, en un moment del debat de TV3 pel 29-N/QS

Juanjo Aizcorbe, entretenido

La política genera personajes y protagonistas inesperados. Náufragos en un mundo muy reducido o iconoclastas en un mundo de convicciones profundas. Una combinación podría ser el candidato de Vox que se ha visto en el debate, Juanjo Aizcorbe. En síntesis, es un señor de derechas de toda la vida que no le importa leer sus intervenciones y decir cosas con «cariño» a otro candidato. A pesar del puñado de barbaridades que ha leído, nadie se ha enfadado con él porque es como enfadarse con el jubilado rico del bar que critica riendo todo aquello que le desmonta su mundo pero cuando hay la colecta de Navidad es el primero que pone el cuello o paga el quinto al que considera afectado por una desgracia. Aizcorbe va a los debates sin jugarse nada. Como Hereu con Sánchez, sabe perfectamente que la gente que vote Vox en Cataluña vota Abascal. Por lo tanto, como si ponen un radiador. Ahora bien, es lo suficientemente listo para no desbarrar con acritud y belicosidad, y hacerlo como un señor que el domingo come fuera. Llevaba corbata.

Juanjo Aizcorbe, de Vox, en el moment del debat de TV3 del 29-N/QS

Ariadna Oltra, neutra

La moderadora del debate, Ariadna Oltra, ha hecho lo que le tocaba. Ha advertido con gracia que no se pisaran y ha tenido el don de entrar en el debate cuando había algún indicio de que pudiera salirse de madre. El blanco roto del vestido le daba el tono de neutralidad expresamente buscado. TV3 trabajaba sobre seguro con la moderadora. De hecho, si Oltra fuera un coche, sería un Toyota. Un vehículo fiable y de toda garantía y capaz de acelerar cuando conviene sin perder la sonrisa que la aleja del riesgo de la vanidad que otros acaparan. Oltra ha trabajado fino y con ganas. Y hay que decir lo mismo de TV3 y de la CCMA, porque cuando quieren demuestran que son una tele pública y que hace las cosas muy bien.