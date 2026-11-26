Dia gran als estudis del 3Cat. Però aquest dimecres, s’ha de dir TV3, perquè aquest dimecres se celebra un dels moments estel·lars de la televisió pública de Catalunya, el debat electoral. Perquè, agradi o no, els debats es van inventar per ser vistos. I si algú en té cap dubte, que li preguntin a Richard Nixon. De fet, són un ritual de les campanyes electorals. Una peça necessària que, més que fer guanyar, et pot fer perdre uns comicis. Sobretot, unes eleccions com les programades pel 29 de novembre, amb una bossa destacable d’indecisos, la por d’alguns a perdre el favor de les enquestes i els altres aspirant a una possible remuntada.
El debat de TV3 compleix totes les regles dels esdeveniments que es coneixen com a infoentreteniment: rebuda de directors i executius, catifa vermella, photo-call i furtives trobades dels assessors. En aquesta ocasió, però hi ha hagut un convidat que no s’esperava, el vent i el fred. Al capdavall, falta un mes per Nadal i alguns dels participants esperen que el Tió cagui abans d’hora. L’arribada estava programada i preparada. Tant és així que el cap de seguretat de la Corporació ha anat a rebre a la delegació del Cos Nacional de Policia que s’encarreguen de la seguretat dels dos ministres que participen en el debat i explicar-los el programa.
Els candidats feien cap a l’entrada dels estudis en intervals calculadament prudencials. Primer, arribava un cotxet en format de carretó de golf, que obria camí, i seguidament, el vehicle amb el candidat. El primer, Xavier Garcia Albiol del PP; després la juntaire Míriam Nogueras; en tercer terme, Gabriel Rufián, que ha sortit d’un cotxe amb un general “què hem de fer?” i ha saludat al personal de la cafeteria que tafanejava l’arribada. Ernest Urtasun, cap de files de Frente Amplio; Juanjo Aizcorbe, de Vox -que ha arribat amb taxi- i el socialista Jordi Hereu.
Poca premsa i dos sorteigs
Una de les diferències amb altres edicions del debat ha estat la pèrdua d’efectius de periodistes d’altres mitjans que venien a cobrir-los. Lluny queden les desenes de periodistes gràfics i de redactors que el cobrien. La quantitat de debats, entrevistes, pòdcasts i influencers fan perdre una de les joies de la premsa política, com és un debat, però que es resisteix a morir en una lleixa de museu d’arqueologia.
Un cop els candidats s’han fet la foto amb el politburó de la Corporació i els directors dels mitjans públics, han passat per maquillatge i han baixat al plató per un doble sorteig. Per una banda, uns sobres amb el nom d’un dels candidats. “Un amic invisible!”, ha ironitzat Rufián. És un costum del debat televisiu: que cada candidat formuli una pregunta a un dels altres candidats i que ningú no sàpiga fins al moment de la pregunta qui li ha tocat. El segon sorteig, orquestrat pel director del debat, Albert Mercader, i la moderadora, Ariadna Oltra, ha estat per decidir qui l’encetava. Li ha tocat al candidat de Vox, que ha hagut d’obrir plaça.
Asseguts
La curiositat del format del debat ha estat que els candidats han estat asseguts i amb taula. Un panorama estrany per a un debat televisiu. Però tothom s’hi adapta, com s’ha vist en els candidats un cop han baixat al plató. Tots amb llaç lila de denúncia contra les violències masclistes llevat del candidat de Vox. Bon to abans de començar tot i que hi ha animadversions personals tan insuperables que semblen trobades entre Batman i Jocker.
El debat ha començat amb un ritme baix, amb el tradicional teva-meva entre Nogueras i Rufián, però ha fet com un motor dièsel. S’ha escalfat i ha acabat d’agafar volada amb la intervenció d’Albiol, que intentava explicar el seu projecte d’habitatge i anava sentint el brogit de fons de comentaris dels contertulians, ha saltat com una molla. Així s’ha dirigit a Rufián i li ha etzibat: “Vols callar, si us plau?!” i en intentar continuar, i persistir el brunzit, s’ha quadrat: “Deixeu-me parlar! Una mica d’educació tots plegats!”. I li han fet cas.
Però al cap de poca estona, hi ha tornat, quan s’ha girat i li ha tornat a dir a Rufián “Però pots callar d’una vegada, tio? Ets molt pesat!” amb un “Hòstia!” incorporat. Rufián li ha dit que era un “debat”. I Albiol li ha replicat que no “podia estar tota l’estona aquí parlant”. Semblaven dos companys de pupitre fent-se la punyeta per excés de confiança. Moments abans, però, estaven enraonant de futbol a propòsit d’Urtasun que li retreia a l’alcalde de Badalona que no li agradés Lamine Yamal. Cal dir que Rufián i Albiol són pericos.
Més ritme
A partir d’aquí, la cosa s’ha esverat i s’ha tornat a asserenar quan el candidat de Vox ha intervingut. Aizcorbe ha llegit la seva entrada al debat, com no amb la immigració com a rebedor i amb un catanyol digne d’estudi, davant la sorpresa dels seus contrincants que fins i tot s’ha sentit un “joder” que a algú li ha sortit del cor. De fet, el realitzador ha fet una delicatessen televisiva perquè mentre llegia Aizcorbe enfocava els rostres dels debatents, que eren tot un homenatge a Míster Bean.
A partir d’aquest punt, el ritme ha fluït més però amb els arguments habituals de cada candidat. Rufián i les dretes espanyoles i catalanes. Albiol i la seguretat. Aizcorbe i “tota l’Àfrica que ha arribat a Espanya”. Nogueras i els catalans al marge de les opcions de PSOE i PP. Hereu i l’obra de govern. Urtasun, amb els hits pel seu públic, amb els drets socials aconseguits amb el pacte de govern amb el PSOE.
Amb Rodalies ha arribat la batussa més sonora ha estat entre Nogueras i Rufián quan la juntaire li ha retret al republicà que havien investit Salvador Illa i Pedro Sánchez. Rufián s’ha picat i li ha replicat que gràcies als acords membres de la seva formació han sortit de la presó i el president Puigdemont pot tornar a Catalunya. “Dir a canvi de res és misèria nacional”, ha conclòs Rufián mentre Nogueras feia el sord.
Melindrisme
El final del debat portava l’accent de mel i mató que no podia faltar en el país de Vicens Vives. Ha estat quan després del to, algunes picabaralles i algun punt d’agror, Oltra ha demanat als candidats que diguessin una virtut de dos candidats. Un altre episodi protagonitzat pel duet Albiol i Rufián, que, a la vista de les meravelles que es deien uns i als altres, el candidat del PP ha demanat xocar la mà a Rufián i aquest li ha negat tot dient-li “no et passis”. Ha estat el punt final d’un debat a la televisió de Catalunya on s’ha parlat ben poc de Catalunya, i, en canvi, després de molts anys, no s’ha sentit el castellà.