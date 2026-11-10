La Marató arriba a la seva 35a edició amb un programa molt especial que se celebrarà el 13 de desembre. En aquesta ocasió, el focus es posarà en les malalties neurodegeneratives i neuromusculars que afecten més de 300.000 catalans en alguna de les 750 patologies diferents en què es presenten. Raquel Sans i Miki Núñez han liderat la presentació davant els mitjans d’aquest matí, la mateixa parella que conduirà el programa més solidari de la casa ara sobre Parkinson, Alzheimer o ELA. Tots dos han aplaudit poder donar veu a més de 40 testimonis, una xifra rècord, i insisteixen que l’objectiu final torna a ser recordar la importància de la recerca.
Sota el lema “La Marató que parla Neuro“, la iniciativa vol donar visibilitat a malalties que sovint avancen de manera progressiva, són irreversibles i tenen un impacte profund tant en la vida dels pacients com en la dels seus familiars i cuidadors: “Volem divulgar i posar aquestes malalties al centre, fer-les visibles i contribuir en el compromís ciutadà per a la millora de la qualitat de vida dels pacients. Volem comprendre-les, fer-les pròpies i explicar-les d’aquesta manera tan especial”, ha destacat la presidenta de 3Cat, Rosa Romà.
La dimensió del repte és considerable. No es tracta d’una única malaltia, sinó d’un conjunt molt gran de patologies que afecten el cervell, el sistema nerviós i la musculatura. Són molts els catalans que conviuen amb alguna d’aquestes patologies, que poden afectar funcions tan bàsiques com caminar, parlar, respirar o recordar. Tots tenim a prop algú que n’ha patit alguna, de fet, i cal remarcar que l’afectació no es limita als pacients, ja que les famílies i les persones cuidadores assumeixen progressivament una càrrega física i emocional molt important.
La recerca és, precisament, el principal motiu de la mobilització. Actualment, no hi ha cura per a moltes d’aquestes patologies, però els avenços científics han permès desenvolupar tractaments que poden alentir-ne la progressió o controlar alguns dels símptomes: “La investigació és l’única que pot trobar la cura”, ha defensat Lluís Bernabé, president de La Fundació La Marató, que ha fet una crida a sumar esforços i aconseguir recursos no només el dia del programa, sinó durant tot l’any.
Una campanya que juga amb les paraules i les neurones
La campanya de sensibilització d’aquest any gira al voltant del prefix “neuro”, que serveix de fil conductor per explicar les diferents realitats vinculades a aquestes patologies. La proposta gràfica incorpora expressions com “neurocuidadors” i “neuroinvestigadores”, per exemple, i juga amb l’absència o la transformació de lletres i paraules per representar com aquestes malalties poden alterar les capacitats i les activitats quotidianes.
Un dels elements més destacats de la campanya és la participació de Joan Dausà, que ha transformat la seva cançó icònica Per nosaltres i els de dalt en Per neuraltres i el badal. La nova versió, que forma part del Disc de La Marató, compta amb la participació dels Parkinsongs, el cor de persones amb Parkinson de l’Hospital de Sant Pau. El resultat és una metàfora musical preciosa de la pèrdua neuronal i de les dificultats que poden aparèixer en funcions com el moviment, la memòria o la parla.
Raquel Sans i Miki Núñez, al capdavant del programa televisiu de La Marató
I què podran veure els teleespectadors a TV3 el pròxim 13 de desembre? El programa especial d’enguany, com dèiem, estarà presentat per Miki Núñez i Raquel Sans. La retransmissió televisiva començarà a les 9.30 h des de la Torre de Collserola, on es mantindrà fins a les 14.30 h quan comenci el TN Migdia. Després, La Marató reprendrà l’emissió a les 16 h des del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, fins a la una de la matinada, quan es donarà a conèixer el marcador final.
La Torre de Collserola, inaugurada el mateix any que va néixer La Marató, el 1992, s’ha escollit com a escenari simbòlic d’aquesta edició. La infraestructura es convertirà en el centre neuràlgic de la primera part de la jornada i servirà per establir una metàfora amb el cervell i les connexions neuronals. De la mateixa manera que les neurones transmeten informació, la torre fa arribar els senyals de ràdio i televisió arreu del territori.
Durant les cinc primeres hores, el programa connectarà amb les més de 3.000 activitats solidàries organitzades arreu de Catalunya. Hi haurà reportatges i connexions en directe amb reporters ben coneguts com Helena Garcia Melero, Toni Cruanyes, Marc Ribas i Elisenda Carod, que s’encarregaran de donar a conèixer històries i iniciatives solidàries. Abraham Orriols també mostrarà algun tram del Camí de La Marató, una nova iniciativa d’enguany que consisteix en una xarxa de 15 itineraris solidaris que sumen 1.100 quilòmetres i connectaran totes les comarques catalanes.
La música i l’entreteniment també tindran un paper destacat. El grup The Txandals farà sonar alguns dels grans èxits dels anys vuitanta i noranta, mentre que Raquel Sans i Miki Núñez protagonitzaran una “travessa” especial preparada per a l’ocasió. A més, el tradicional partit de futbol de famosos es disputarà a l’estadi Nou Sardenya i es podrà seguir a través d’Esport3, amb connexions divertides dels personatges de Crackòvia. A més a més, ens han avançat que la ficció de 3Cat també se sumarà a la causa. Com si fos ahir incorporarà una trama relacionada amb l’Alzheimer en un dels seus capítols, amb la voluntat de posar el focus en la importància de les cures que ofereixen tant els familiars com els professionals sanitaris.
Pel que fa a la ràdio, Roger Escapa conduirà una edició especial d’El suplement des de la Universitat de Lleida, a partir de les 8 h del matí, amb continguts compartits amb TV3 i protagonisme per als testimonis i les seves famílies. La mobilització radiofònica, però, començarà dies abans: durant tota la setmana prèvia, bona part de la programació de Catalunya Ràdio inclourà entrevistes, reportatges i continguts de divulgació sobre aquestes malalties.
Alguns dels primers testimonis de La Marató d’enguany
La presentació ha servit per conèixer alguns dels testimonis que protagonitzaran la campanya i que permetran entendre com canvia la vida d’una persona quan rep un diagnòstic d’aquestes característiques. És el cas de la Tània, una de les testimonis més joves, que conviu amb una distròfia que provoca que el seu organisme generi una proteïna tòxica que afecta els músculs: “És una malaltia neurodegenerativa i veus que a poc a poc vas empitjorant”, ha explicat. La seva voluntat és que la societat prengui consciència de la importància de les capacitats que sovint es donen per fetes: “M’agradaria que la gent s’adonés que és afortunada de poder caminar o somriure, mentre hi ha gent com jo que no pot”.
També s’ha presentat el testimoni d’un home de 35 anys amb ELA, que pateix una forta debilitat a les mans i a les cames. En el seu cas, la malaltia té un fort component familiar perquè el seu pare, el seu avi i la seva germana també l’han patit. Per evitar que el seu fill heretés la patologia, explica va recórrer a una selecció d’embrions: “Jo prefereixo fixar-me en el que sí que puc fer”, ha explicat. I ha afegit que, en haver pogut evitar la transmissió de la malaltia al seu fill, sent que també ha guanyat una batalla contra ella.
Aquests relats formaran part d’una edició que reunirà més de 40 testimonis de diferents edats i realitats. El programa també posarà un èmfasi especial en les persones cuidadores, amb reportatges que mostraran com un diagnòstic pot transformar la vida de tota una família i com canvien les necessitats d’atenció a mesura que avança la malaltia.
Què se sap del disc de La Marató d’aquest 2026?
La música tindrà també la seva pròpia cita amb el Disc de La Marató 2026, que reuneix 12 peces interpretades per artistes catalans de diferents generacions, deu de les quals són cançons escrites originalment en català. Entre les propostes -que ens asseguren que “emocionaran”- hi haurà Vestigis, un poema de Mireia Calafell sobre les conseqüències de l’Alzheimer que recitarà Carme Elias, actriu que conviu amb aquesta malaltia. També hi haurà una nova versió de No tinc temps, de Mazoni, interpretada per Lax’n’Busto amb Pemi Fortuny, i una reinterpretació d’Ai, Dolors, de Manel.
El disc es posarà a la venda el diumenge 29 de novembre, en format CD, per 12 euros, amb una selecció de diaris i revistes. També es podrà comprar a la botiga de 3Cat, tant en CD com en una edició especial en USB, i estarà disponible en format digital a Apple Music.