Laura Escanes i Miki Núñez repetiran com a presentadors de les campanades de TV3. Així ho acaba d’anunciar la cadena en un comunicat d’última hora que farà les delícies dels fans d’aquesta parella, que tornaran a acomiadar l’any per quarta vegada consecutiva. El tàndem funciona i la seva química agrada, així que per què canviar? Apostaran, doncs, per dues cares conegudes que tenen fàcil connectar amb l’audiència i ara encara més, després de participar junts a La travessa VIP.
El pròxim 31 de desembre, els teleespectadors catalans tenen una cita amb un espectacle ple de música i bon humor que posarà el segell a un 2026 que acabaran brindant… amb una copa de cava Freixenet. S’han afanyat a confirmar-ho, no fos cas que els més malpensats creiessin que tornarien a fer-la grossa amb la cervesa de l’any passat. Ja ens avancen que hi haurà pirotècnia i moltes sorpreses per donar la benvinguda a l’any nou “com cal”.
La retransmissió de les campanades sempre és una cita important a 3Cat. El primer minut del 2026, també amb Laura Escanes i Miki Núñez al capdavant, TV3 va ser líder destacat amb un 44,4% d’audiència. Més d’un milió de catalans la van triar per seguir-les i és previsible que, enguany, tornin a fer el mateix. En l’àmbit digital, l’emissió va ser el més vist en directe del dia a la plataforma i es va convertir en l’edició de les Campanades amb més dispositius únics connectats amb més de 51.000. Repetiran aquests números tan bons?
Laura Escanes i Miki Núñez, les noves estrelles de TV3
Tindrem quatre anys seguits de Laura Escanes i Miki Núñez al capdavant d’un programa especial que no té rival a Catalunya. Mai no l’ha tingut, ni tan sols amb Cristina Pedroche on fire i amb vestits cada vegada més estrafolaris a la competència. L’audiència catalana vol menjar el raïm en català i, una altra vegada, ho farà amb la simpatia i la complicitat d’una parella que ha aterrat a la cadena amb molta i molta força.
De fet, no podem oblidar que el cantant terrassenc debutarà com a presentador de La marató uns dies abans i que també el tornarem a veure al capdavant d’Eufòria l’any vinent. I què dir de Laura Escanes, que va haver d’afrontar una allau de crítiques bestials quan la van fitxar com a presentadora del concurs d’aventures de 3Cat i, ara, pot dir amb orgull que s’ha acabat convertint en una de les comunicadores amb més simpatia de la casa.
Una parella d’èxit que agrada a casa nostra i, pel que sembla, també entre els directius de la cadena que tornen a deixar en les seves mans l’últim programa de l’any.