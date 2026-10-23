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Miki Núñez i Laura Escanes repeteixen com a presentadors de les campanades de TV3
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
23/10/2026 14:50

Laura Escanes i Miki Núñez repetiran com a presentadors de les campanades de TV3. Així ho acaba d’anunciar la cadena en un comunicat d’última hora que farà les delícies dels fans d’aquesta parella, que tornaran a acomiadar l’any per quarta vegada consecutiva. El tàndem funciona i la seva química agrada, així que per què canviar? Apostaran, doncs, per dues cares conegudes que tenen fàcil connectar amb l’audiència i ara encara més, després de participar junts a La travessa VIP.

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El pròxim 31 de desembre, els teleespectadors catalans tenen una cita amb un espectacle ple de música i bon humor que posarà el segell a un 2026 que acabaran brindant… amb una copa de cava Freixenet. S’han afanyat a confirmar-ho, no fos cas que els més malpensats creiessin que tornarien a fer-la grossa amb la cervesa de l’any passat. Ja ens avancen que hi haurà pirotècnia i moltes sorpreses per donar la benvinguda a l’any nou “com cal”.

La retransmissió de les campanades sempre és una cita important a 3Cat. El primer minut del 2026, també amb Laura Escanes i Miki Núñez al capdavant, TV3 va ser líder destacat amb un 44,4% d’audiència. Més d’un milió de catalans la van triar per seguir-les i és previsible que, enguany, tornin a fer el mateix. En l’àmbit digital, l’emissió va ser el més vist en directe del dia a la plataforma i es va convertir en l’edició de les Campanades amb més dispositius únics connectats amb més de 51.000. Repetiran aquests números tan bons?

Laura Escanes i Miki Núñez, les noves estrelles de TV3

Tindrem quatre anys seguits de Laura Escanes i Miki Núñez al capdavant d’un programa especial que no té rival a Catalunya. Mai no l’ha tingut, ni tan sols amb Cristina Pedroche on fire i amb vestits cada vegada més estrafolaris a la competència. L’audiència catalana vol menjar el raïm en català i, una altra vegada, ho farà amb la simpatia i la complicitat d’una parella que ha aterrat a la cadena amb molta i molta força.

De fet, no podem oblidar que el cantant terrassenc debutarà com a presentador de La marató uns dies abans i que també el tornarem a veure al capdavant d’Eufòria l’any vinent. I què dir de Laura Escanes, que va haver d’afrontar una allau de crítiques bestials quan la van fitxar com a presentadora del concurs d’aventures de 3Cat i, ara, pot dir amb orgull que s’ha acabat convertint en una de les comunicadores amb més simpatia de la casa.

Miki Núñez i Laura Escanes, junts també a La travessa - 3Cat
Miki Núñez i Laura Escanes, junts a les campanades una altra vegada | 3Cat

Una parella d’èxit que agrada a casa nostra i, pel que sembla, també entre els directius de la cadena que tornen a deixar en les seves mans l’últim programa de l’any.

TV3

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